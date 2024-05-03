Начало недели принесло многим столичным спортклубам и дисциплинам сенсационную новость: горуправа внесла в Горсобрание предложение к концу июня закрыть Таллиннскую спортивную школу. Для спорта это оказалось ударом под коленки.
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Фигуристы напуганы: неужели закрытие Таллиннской спортшколы уничтожит спорт?
перевод: Инна Мельникова
Правда, добавили, что задачи спортивной школы и обязательства перед молодыми спортсменами возьмет на себя Департамент культуры и спорта, но поскольку никакой дополнительной информации, кроме связанной с недочетами в руководстве спортивной школы, по сути, не поступало, с легкостью распространилась паника.