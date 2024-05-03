Фигуристы напуганы: неужели закрытие Таллиннской спортшколы уничтожит спорт?

Правда, добавили, что задачи спортивной школы и обязательства перед молодыми спортсменами возьмет на себя Департамент культуры и спорта, но поскольку никакой дополнительной информации, кроме связанной с недочетами в руководстве спортивной школы, по сути, не поступало, с легкостью распространилась паника.

В четверг вице-мэр Каарел Оя, курирующий сферу спорта, подтвердил Postimees, что он это всюду подчеркивал и повторит еще раз: все обязательства будут выполнены, деньги из спорта не исчезнут. Но... мелкие детали заключаются в том, что Оя не подтверждает, что все останется по-прежнему после завершения к лету взятых обязательств. Поэтому неудивительно, что у представителей некоторых спортивных дисциплин нервозность намного выше, чем у других.