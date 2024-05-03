По состоянию на 1 мая 2024 года легальный статус в Эстонии имеют больше 27 тысяч мужчин россиян в возрасте от 18 до 70 лет. В России военнообязанными считаются почти все мужчины этой возрастной группы.
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Эстония легализовала 27 тысяч потенциальных солдат армии России
Количество мужчин россиян, которые имеют легальный статус на пребывание в Эстонии и соответствуют возрастным ограничениям воинской службы в армии РФ, превышает 27 000 человек. Об этом Rus.Postimees сообщили в Департаменте полиции и погранохраны (PPA).