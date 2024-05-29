Во время прогулки по бульвару Мере представьте, что вы идете вдоль берега моря, а слева от вас – не привычный силуэт Старого города, а совсем другие крепостные стены, да еще и с воротами. А гордо возвышающегося рядом с бассейном «Калев» бастиона и в помине нет. Куда мы попали?
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Бастионы старого Таллинна ⟩ Часть четвертая: не верь глазам своим – новодел или реконструкция?
Удивительно, но от Вируских ворот до Толстой Маргариты - то есть до Больших Морских - тянется самое, пожалуй, загадочное пространство. Если мы говорим о бастионном поясе, конечно. Внутри Старого города полно других мест, где все еще страньше и еще чудесатей. Но мы пока следуем намеченному плану.