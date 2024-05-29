Бастионы старого Таллинна Часть четвертая: не верь глазам своим – новодел или реконструкция?

Во время прогулки по бульвару Мере представьте, что вы идете вдоль берега моря, а слева от вас – не привычный силуэт Старого города, а совсем другие крепостные стены, да еще и с воротами. А гордо возвышающегося рядом с бассейном «Калев» бастиона и в помине нет. Куда мы попали?