Для Эстонии 9 мая - дата неоднозначная. Для кого-то это День Европы, а для кого-то - до сих пор День Победы. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Эстонии, как они будут отмечать 9 мая и что для них значит этот день.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Иной раз задумываешься, стоит ли вообще куда-то выходить 9 мая»: жители Эстонии о важной дате
В России 9 мая отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. В Эстонии и других странах Евросоюза 9 мая празднуют День Европы. На площади Вабадузе в Таллинне состоится большой концерт, на котором выступят Tommy Cash, Nublu, Gameboy Tetris и Bedwetters.
Ада, пенсионерка
9 мая 1945 года - мой день рождения. Буду отмечать с семьей, но также буду отмечать и День Европы. На площадь Вабадузе не пойду, нет времени.
А еще 9 мая для меня - счастье. Это большое счастье во всем мире, что кончилась война. Это самое главное в жизни.
Я 78 лет отмечаю эту дату. По-моему, ничего не изменилось.
Наталья, пенсионерка
В принципе, не буду отмечать 9 мая - не с кем и негде. У меня со здоровьем не очень, чтобы добраться к Бронзовому солдату. На празднование Дня Европы не уверена, что пойду.
У меня папа воевал, дядя пропал без вести. Когда я в далекой юности жила в России, то - во всяком случае, для моих родственников - это был не праздничный, а скорбный день, потому что поминали тех, кто остался там (погиб на войне - прим. ред.) или пропал без вести.
За последние годы общество разделилось, это не очень хорошо. Кто-то проклинает этот праздник, говорит, что это не праздник вовсе, а кто-то идет к Бронзовому солдату.
Ирина, парикмахер
Никак не буду отмечать 9 мая, буду на работе. Вряд ли пойду к Бронзовому солдату или на площадь Вабадузе.
Я не могу сказать, что 9 мая большой праздник для меня. Конечно, с детства у нас принято, чтобы это ассоциировалось с праздником победы, но сейчас вообще все непонятно, все смешалось.
Итта, временно безработная
Вообще не отмечаем 9 мая, просто вспоминаем своих предков, кто воевал. На площадь Вабадузе не пойду, мне это неинтересно.
Для меня 9 мая - это общность народов, которые победили фашизм. Тут нет разделения на национальности. Все вместе его победили. В каждой семье кто-то воевал, кто-то участвовал в Великой Отечественной войне. 9 мая - это когда над Рейхстагом установили советский флаг победы. Это победа над фашизмом, геноцидом, злом.
Таали, пенсионерка
9 мая - это День Победы. День Европы меня вообще не интересует и на площадь Вабадузе не пойду. Мне нравился Советский Союз. Может быть, схожу к Бронзовому солдату.
Для меня этот день ассоциируется с большим государственным праздником - Днем Победы в Великой Отечественной войне.
К этому дню за последние годы у меня вообще не изменилось отношение. Как было, так и осталось.
Елена, студентка
9 мая буду отмечать дома в кругу семьи. К Бронзовому солдату скорее всего не пойду, думаю, что там будет все преграждено. Может быть, схожу на празднование Дня Европы.
9 мая - очень ответственный день. Мы всегда будем помнить людей, которые постояли, в первую очередь, за нас, за будущее поколение. Это день гордости за людей.
Этот день ассоциируется с каким-то коллективным общим мнением, где люди сплачиваются, идут вперед, несмотря ни на что, не предают друг друга.
В связи с событиями, которые связаны с Россией, Эстонией и Евросоюзом в целом, за последние годы очень изменилось отношение к этому дню. На людях это тоже сказалось. Есть, безусловно, какие-то ограничения, особенно для носителей русского языка, которые живут в Эстонии достаточно долгое время. Иной раз задумываешься, стоит ли вообще куда-то выходить 9 мая. В первую очередь, заботишься о своей безопасности.
Владимир, работает на производстве мебели
9 мая буду отмечать, как всегда, скромно дома. К Бронзовому солдату не пойду.
Мы выросли в это время, когда 9 мая означал День Победы. Не только Советского Союза, но и всей Европы. Нынешнему поколению это объяснили по-другому, а среди нашего поколения этот день отмечает каждый, хоть и по-своему.
Когда мы еще учились в школе на Вана-Каламая, которой сейчас нет, то ходили к ветеранам. У них были медали на груди. Было очень приятно видеть, что эти люди принесли нам победу.
За последние годы кардинально поменялось отношение к этому дню. Все перевернулось с ног на голову. То, что раньше считалось победой, освобождением, теперь считается оккупацией. Это очень легко делается. Медиапространство, к сожалению, очень подвержено политике. Оно не может быть независимым, потому что стоит репортеру или журналисту высказать свое мнение, завтра он будет уволен.
Галина, пенсионерка
У меня дети живут отдельно, так что на 9 мая кого-нибудь приглашу в гости. Это наш праздник. Я родилась в Советском Союзе. К Бронзовому солдату не пойду - уже не в состоянии. На празднование Дня Европы тоже не пойду - не хожу на такие мероприятия, так как там очень много людей, а я не очень хорошо себя чувствую.
9 мая у меня ассоциируется с войной. У меня папа был военный. Он служил здесь в Эстонии на судах: они обезвреживали мины, оставленные немцами.
У некоторых народов не в лучшую сторону изменилось отношение к этому дню за последние годы. У русских, по-моему, не изменилось.
Мероприятия, посвященные Дню Европы, проходят по всей Эстонии. На Ратушной площади в Нарве также состоится грандиозный концерт в честь Дня Европы, на котором выступят Smilers, Uku Suviste и Alika с Нарвским симфоническим оркестром. В Тартуском университете на конференции, организованной Институтом Скитте, будут обсуждаться влияние Европейского союза на Эстонию. На концерте в Выру предстанет Daniel Levi. Все события, связанные с Днем Европы, бесплатны для посещения.