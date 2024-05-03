ОПРОС НЕДЕЛИ «Иной раз задумываешься, стоит ли вообще куда-то выходить 9 мая»: жители Эстонии о важной дате

В России 9 мая отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. В Эстонии и других странах Евросоюза 9 мая празднуют День Европы. На площади Вабадузе в Таллинне состоится большой концерт, на котором выступят Tommy Cash, Nublu, Gameboy Tetris и Bedwetters.

Ада, пенсионерка

Ада. Фото: Константин Седнев

9 мая 1945 года - мой день рождения. Буду отмечать с семьей, но также буду отмечать и День Европы. На площадь Вабадузе не пойду, нет времени.

А еще 9 мая для меня - счастье. Это большое счастье во всем мире, что кончилась война. Это самое главное в жизни.

Я 78 лет отмечаю эту дату. По-моему, ничего не изменилось.

Наталья, пенсионерка

Наталья. Фото: Константин Седнев

В принципе, не буду отмечать 9 мая - не с кем и негде. У меня со здоровьем не очень, чтобы добраться к Бронзовому солдату. На празднование Дня Европы не уверена, что пойду.

У меня папа воевал, дядя пропал без вести. Когда я в далекой юности жила в России, то - во всяком случае, для моих родственников - это был не праздничный, а скорбный день, потому что поминали тех, кто остался там (погиб на войне - прим. ред.) или пропал без вести.

За последние годы общество разделилось, это не очень хорошо. Кто-то проклинает этот праздник, говорит, что это не праздник вовсе, а кто-то идет к Бронзовому солдату.

Ирина, парикмахер

Ирина. Фото: Константин Седнев