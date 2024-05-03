Знакомьтесь: в трех районах Таллинна появились новые старейшины

Начиная с сегодняшнего дня, 3 мая, районом Кесклинн будет руководить Сандер Андла, районом Пирита – Дорис Раудсепп. Район Пыхья-Таллинна возглавит Кюлли Таммур. Все кандидаты были одобрены районными советами.

Старейшина района Кесклинн Сандер Андла до назначения на должность старейшины руководил отделом коммуникаций Партии реформ. Он также был советником фракции Партии реформ в парламенте и в Таллиннском городском собрании. В 2021 году Андла был избран в Таллиннское городское собрание, где являлся заместителем председателя фракции Партии реформ. С 2023 года изучает политологию в Таллиннском университете.

Сандер Андла отметил, что сфера деятельности будет широкой и, несомненно, предстоит решить много задач по улучшению качества жизни в районе Кесклинн. «Начиная с обустройства современного и качественного уличного пространства, учитывающего интересы всех участников дорожного движения. И заканчивая тем, чтобы Старый город Таллинна был привлекательным местом для бизнеса, работы и жизни», – сказал Андла.

Старейшина района Пирита Дорис Раудсепп в 2020 году получила степень магистра социальных наук в области внутренней безопасности в Эстонской академии внутренней безопасности. Ранее Раудсепп работала в частном секторе, а с марта 2020 года она является ассистентом правления Фонда предпринимательства и инноваций (EISA).