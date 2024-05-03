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Двукратную олимпийскую чемпионку заставили написать хвалебное письмо Путину

rus.postimees.ee
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Бритни Грайнер.
Бритни Грайнер. Фото: Jerry Larson

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер в 2022 году попала в тюрьму в России. Чтобы выйти на свободу, ей пришлось написать письмо президенту России Владимиру Путину.

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка WNBA была арестована в феврале 2022 года в московском аэропорту за хранение небольшого количества конопляного масла. Тогдашней 31-летней спортсменке было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, и суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы.

В заключении она провела девять месяцев, поскольку в конце 2022 года ее обменяли на торговца оружием Виктора Бута, отбывавшего наказание в США. Большую часть заключения Грайнер провела в мордовской тюрьме, которая находится в 300 км от Москвы.

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