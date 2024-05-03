25-летняя эстонка, проходящая практику в Еврокомиссии, подала в бельгийскую полицию заявление на члена Европарламента Яака Мадисона (EKRE) в связи с сексуальным домогательством, сообщает Eesti Ekspress.
СМИ: эстонского евродепутата обвиняют в сексуальном домогательстве
Сам Мадисон написал в соцсетях, что Eesti Ekspress за месяц до выборов развернула против него клеветническую кампанию. «А именно, утверждается, что я приставал к некой женщине, а это клевета. Тотальная клевета. У меня не было ни одной проблемы с женщинами за пять лет, а теперь вдруг они у меня возникли за месяц до выборов», - написала Мадисон.
Он добавил, что обвиняющая его - шизофреник и предлагала Мадисону и его советнику заняться групповым сексом. После этого Мадисон якобы назвал ее шлюхой, на что она разозлилась и ушла.
Помимо прочего, Мадисон обещает обратиться в суд с исками о возмещении ущерба как к упомянутой женщине, так и к Eesti Ekspress, и угрожает, что это будет финансово дорого для другой стороны.
«Мы не дадим вам уничтожить меня за месяц до выборов самыми низменными обвинениями, поскольку проще всего устроить скандал, где ситуация слово против слова. Ничего другого у них нет: никакой коррупции, никакого мошенничества, никакой другой ерунды», - написала Мадисон в Facebook.
Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме был удивлен телефонным звонком Postimees и спросил, о каком конкретно случае идет речь. Услышав, что речь идет об обвинении в домогательствах депутата Европарламента, члена EKRE Яака Мадисона, Хельме сказал, что подумает и прокомментирует это позже.
Обвинение в приставаниях
Напомним, что это не первое подобное обвинение в адрес Мадисона. В 2015 году в ходе внутреннего расследования судоходной компании Tallink выяснилось, что работая на судне, Мадисон по ночам врывался в каюту к коллегам женского пола и приставал к ним.
«Сперва это показалось мне смешным, так как ситуация была странной. Когда это стало повторяться, я разозлилась и вытолкнула его из каюты. После его прихода я боялась уснуть», - говорила тогда одна из пострадавших.
«Это выдумки. СМИ могли бы сделать что-то получше, чем фабриковать такую бессмысленную клевету», - заявил сразу после обвинений бывших коллег в 2015 году Мадисон корреспонденту Postimees.
Но Tallink тогда начал внутренне расследование и собранные в ходе проверки материалы подтвердили слова пострадавших.