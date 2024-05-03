СМИ: эстонского евродепутата обвиняют в сексуальном домогательстве

Сам Мадисон написал в соцсетях, что Eesti Ekspress за месяц до выборов развернула против него клеветническую кампанию. «А именно, утверждается, что я приставал к некой женщине, а это клевета. Тотальная клевета. У меня не было ни одной проблемы с женщинами за пять лет, а теперь вдруг они у меня возникли за месяц до выборов», - написала Мадисон.

Он добавил, что обвиняющая его - шизофреник и предлагала Мадисону и его советнику заняться групповым сексом. После этого Мадисон якобы назвал ее шлюхой, на что она разозлилась и ушла.

Помимо прочего, Мадисон обещает обратиться в суд с исками о возмещении ущерба как к упомянутой женщине, так и к Eesti Ekspress, и угрожает, что это будет финансово дорого для другой стороны.

«Мы не дадим вам уничтожить меня за месяц до выборов самыми низменными обвинениями, поскольку проще всего устроить скандал, где ситуация слово против слова. Ничего другого у них нет: никакой коррупции, никакого мошенничества, никакой другой ерунды», - написала Мадисон в Facebook.

Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме был удивлен телефонным звонком Postimees и спросил, о каком конкретно случае идет речь. Услышав, что речь идет об обвинении в домогательствах депутата Европарламента, члена EKRE Яака Мадисона, Хельме сказал, что подумает и прокомментирует это позже.