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Веб-полицейский: находящаяся в Telegram бомба значительно опаснее тиктоковских псевдоинфлюенсеров

Павел Прокопенко
, преподаватель политологии и прав человека, Социал-демократическая партия
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Скриншот из приложения Telegram.
Скриншот из приложения Telegram. Фото: Telegram-канал СК РФ

Раньше Telegram в основном пользовались русскоязычные жители Эстонии, но за последние два года приложение открыли для себя и эстонцы, что привело к значительному росту числа пользователей. В связи с заметным ростом популярности приложения начал расти как криптический инфотрафик, так и другие виды преступной деятельности, потому что там, где есть люди, есть и преступники, которые хотят получить получить долю своих криминальных доходов на новом рынке.

Telegram начал набирать популярность по всему миру - за несколько лет приложение достигло довольно внушительных чисел, а именно, им уже пользуются более 900 миллионов человек. Однако история использования Telegram в Эстонии была довольно однобокой - на протяжении многих лет им пользовалось в основном более молодое русскоязычное население просто из-за его технического удобства.

Однако неудивительно, что за последние два года число пользователей Telegram в Эстонии увеличилось более чем вдвое, а четкая картина того, кто использует приложение, стала весьма размытой. Telegram также открыло для себя эстоноязычное население, и мне стало привычно еженедельно получать в Telegram уведомление о том, что один из моих эстоноязычных контактов только что присоединился к приложению.

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