Раньше Telegram в основном пользовались русскоязычные жители Эстонии, но за последние два года приложение открыли для себя и эстонцы, что привело к значительному росту числа пользователей. В связи с заметным ростом популярности приложения начал расти как криптический инфотрафик, так и другие виды преступной деятельности, потому что там, где есть люди, есть и преступники, которые хотят получить получить долю своих криминальных доходов на новом рынке.
Для подписчиков
Веб-полицейский: находящаяся в Telegram бомба значительно опаснее тиктоковских псевдоинфлюенсеров
Telegram начал набирать популярность по всему миру - за несколько лет приложение достигло довольно внушительных чисел, а именно, им уже пользуются более 900 миллионов человек. Однако история использования Telegram в Эстонии была довольно однобокой - на протяжении многих лет им пользовалось в основном более молодое русскоязычное население просто из-за его технического удобства.