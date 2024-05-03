Веб-полицейский: находящаяся в Telegram бомба значительно опаснее тиктоковских псевдоинфлюенсеров

Раньше Telegram в основном пользовались русскоязычные жители Эстонии, но за последние два года приложение открыли для себя и эстонцы, что привело к значительному росту числа пользователей. В связи с заметным ростом популярности приложения начал расти как криптический инфотрафик, так и другие виды преступной деятельности, потому что там, где есть люди, есть и преступники, которые хотят получить получить долю своих криминальных доходов на новом рынке.