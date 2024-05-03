Кибермошенник обманом лишил жительницу Пярнуcкого уезда более 8000 евро.
Кибермошенник обманул жительницу Пярнуского уезда более чем на 8000 евро
В четверг жительница Пярнумаа сообщила в полицию, что ей предложили якобы заработать деньги операциями на криптоплатформе, рассказал BNS представитель Ляэнеской префектуры.
В ходе многоступенчатой аферы за последние месяцы прошлого года у женщины преступник выманил в общей сложности 8397 евро.
Как распознать мошенника:
- Звонящие представляются работником банка, полиции или другой госструктуры или организации, вызывающей доверие.
- Ни одно государственное учреждение не будет спрашивать Вашу личную информацию, а также пароли, данные кредитных карточек, коды Smart ID, mobiil-ID и прочую личную информацию. Получить от Вас эти данные по телефону пытаются мошенники.
- Ни одно государственное учреждение не будет просить Вас переслать наличные деньги через почтовый автомат. Точно также никто из официальных лиц не будет просить Вас передать деньги какому-то курьеру.
- Проведение «фиктивных» сделок с целью выявления нечестных работников банка, маклеров, продавцов автомобилей и так далее - это обман! Если Вам предлагают нечто подобное - смело прекращайте звонок.
- Полиция не проводит «специальные операции» с привлечением гражданских лиц. Если Вам предлагают поучаствовать в чем-то подобном - это мошенники!
NB! На данный момент, мошенники разговаривают в основном на русском языке. Проверенный способ убедиться, что Вам звонят именно мошенники - начать разговаривать на эстонском языке, причем достаточно всего пары фраз.