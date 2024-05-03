Кибермошенник обманул жительницу Пярнуского уезда более чем на 8000 евро

В четверг жительница Пярнумаа сообщила в полицию, что ей предложили якобы заработать деньги операциями на криптоплатформе, рассказал BNS представитель Ляэнеской префектуры.

В ходе многоступенчатой аферы за последние месяцы прошлого года у женщины преступник выманил в общей сложности 8397 евро.

Как распознать мошенника: Звонящие представляются работником банка, полиции или другой госструктуры или организации, вызывающей доверие.

Ни одно государственное учреждение не будет спрашивать Вашу личную информацию, а также пароли, данные кредитных карточек, коды Smart ID, mobiil-ID и прочую личную информацию. Получить от Вас эти данные по телефону пытаются мошенники.

Ни одно государственное учреждение не будет просить Вас переслать наличные деньги через почтовый автомат. Точно также никто из официальных лиц не будет просить Вас передать деньги какому-то курьеру.

Проведение «фиктивных» сделок с целью выявления нечестных работников банка, маклеров, продавцов автомобилей и так далее - это обман! Если Вам предлагают нечто подобное - смело прекращайте звонок.

Полиция не проводит «специальные операции» с привлечением гражданских лиц. Если Вам предлагают поучаствовать в чем-то подобном - это мошенники! NB! На данный момент, мошенники разговаривают в основном на русском языке. Проверенный способ убедиться, что Вам звонят именно мошенники - начать разговаривать на эстонском языке, причем достаточно всего пары фраз.