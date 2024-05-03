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ЕВРОДЕБАТЫ POSTIMEES Кандидаты по-разному видят проблемы правового государства

Postimees
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Первый выпуск дебатов Postimees в преддверии выборов в Европарламент.
Первый выпуск дебатов Postimees в преддверии выборов в Европарламент. Фото: Kristjan Teedema

В апреле в конференц-зале библиотеки Тартуского университета стартовала серия дебатов «Евродебаты Postimees 2024», где обсуждалась тема правового государства.

Перевод: Анита Авакова

На дебатах присутствовали Хелле-Мооника Хельме (EKRE), Танель Кийк (Социл-демократическая партия), Лаури Лаатс (Центристская партия), Хана Лахе (Партия реформ), Ирья Лутсар («Ээсти 200») и Ээро Раун (Партия правых). Дебаты вели журналисты Улла Лянтс и Эвелин Калдоя. На выборах 3-9 июня Эстония изберет семь представителей в Европейский парламент.

Следующие дебаты

За евродебатами можно следить на сайте Postimees и на месте, начало - в 15.00.

  • 16 мая в подвесном зале Пярнуской центральной библиотеки, тема - зеленый поворот.
     
  • 23 мая в галерее здания Postimees в Таллинне, тема - европейский образ жизни.

Приходите!

Каким вы видите правовое государство?

Хельме: Мы отдалились от правового государства по очень многим принципам, как в Эстонии, так и на уровне Европейского союза (ЕС). Разделение властей и справедливое отношение ко всем - этого больше нет.

Лаатс: Чувствуют ли люди себя в безопасности и защищенными, доверяют ли они учреждениям, получают ли они социальные услуги - это те вещи, на которые мне указали люди. В совокупности они работают.

Раун: Социальный порядок, который защищает частную собственность и граждан. Это станет ясно, когда мы противопоставим правовое государство неправовому государству, где имеют место решения административной власти, которые принимаются по собственной воле. В плане правового государства никогда нельзя добиться совершенства, однако к этому всегда следует стремиться. 

Кийк: (подчеркивает разделение властей и говорит, что так и есть в Эстонии): Тот факт, что мы можем критиковать какое-либо решение, говорит о силе правового государства. Нет такого, чтобы каждое обвинение, выдвинутое прокуратурой, подтверждалось в суде. Никто не пытается заглушить дискуссию.

Лахе: Предыдущие спикеры не упомянули защиту природных ресурсов. В Конституции об этом говорится очень конкретно. Обязанностью правового государства также является защита природы.

Лутсар: Большинство вещей уже сказано. Право и справедливость - это не черно-белые понятия. Каждый также имеет право на здоровье, задача государства - создать среду, в которой человек здоров, выздоравливает и получает медицинскую помощь в соответствии с принципом правового государства. Конечно, здесь тоже заложена несправедливость.

59 процентов компаний считают судебную систему Эстонии независимой. Это хорошо?

Лутсар: Мы не знаем, считают ли ее несправедливой 41 процент или есть те, у кого нет мнения. Рейтинг в две трети - это скорее хорошо, чем плохо.

Лаатс: (Приводит в пример Каяра Лембера, бывшего вице-мэра Тарту, оправданного по обвинению в коррупции): Справедливости наконец-то добились, но, возможно, такие примеры, о которых постоянно сообщается в СМИ, сбивают процент. Но в докладе ЕС было и немало положительных примеров: предотвращение коррупции и так далее.

Хелле-Мооника Хельме и Лаури Лаатс.
Хелле-Мооника Хельме и Лаури Лаатс. Фото: Kristjan Teedema

Хельме: Раз уж мы говорим о мнении компаний, то оно показывает, что со свободой бизнеса не все в порядке.

Кийк: Тот факт, что Госсуд обсуждает и политические вопросы, является позитивным и доказывает разделение властей. Даже сейчас Госсуд принял решения, положительные как для коалиции, так и для оппозиции. Процент показывает, что есть возможности для улучшения. Например, в отношении продолжительности разбирательства и ясности правового пространства.

Лахе: Правовое государство должно сопровождаться доверием граждан к институтам. Например, доверие к Рийгикогу низкое, его постоянно подрывает Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). 59 против 41 - надо тщательнее изучить статистику. Нельзя однозначно сказать, что одна сторона явно относится к правовому государству скептически.

Лутсар: Мы обсуждаем единичные случаи, такие как тот же Лембер. Даже в медицине усиливается то, что многих не устраивает.

Раун: Если говорить о легитимности судебной власти в глазах предпринимателей, то не обязательно говорить о Рийгикогу. Мы тоже не можем зацикливаться на одной цифре, а должны смотреть шире - на свободу бизнеса и так далее.

(Кийк продолжает тему обструкции и Рийгикогу)

Лаатс: Все институты, включая парламент, должны быть вовлечены в дебаты о правовом государстве. 28 процентов доверяют парламенту. Это очень большое влияние. Это очень большая проблема в сфере правового государства. То, что делает EKRE в оппозиции, представляет собой малую часть того, что делала Партия реформ в оппозиции.

Как ЕС должен поступать с теми государствами-членами, которые больше не придерживаются общих согласованных ценностей?

Кийк: Никого не следует выгонять из ЕС. О Венгрии: если их собственный парламент выйдет за разумные пределы - они начнут политизировать средства массовой информации, правовую систему - тогда вмешательство какой-либо инстанции, к примеру, ЕС, - в интересах государства-члена. Это было бы и в интересах самих венгров, если бы ЕС обратил внимание на эти проблемы и, если необходимо, ограничил финансирование. Самое главное в ЕС – это преемственность и равное обращение.

Ирья Лутсар.
Ирья Лутсар. Фото: Kristjan Teedema

Лутсар: Если бы Венгрия была единственной страной, это не было бы большой проблемой. Но это как непослушный ребенок - его из семьи не выкинешь. Не вся Венгрия является антидемократической. Как и с непослушным ребенком, хорошими действиями достигаются гораздо лучшие результаты.

Раун: Исключение из ЕС напомнило бы пьесу Агаты Кристи, где начинают с десяти, а приходят к нулю. Вариант ЕС - повлиять какими-то санкциями или ограничением денежной массы фондов, чтобы это привело к изменениям. На Мальте у власти находятся очень коррумпированные социалисты. Были проблемы и с Испанией. С какого момента Брюссель должен вмешаться в происходящее в странах?

Лаатс: Методом кнута сложно что-либо сделать. В то же время каждое правительство является лицом народа, и ни одно правительство не существует вечно. С приходом нового правительства в Польше начались перемены.

Хельме: Пример Венгрии очень несправедлив. Тенденции, происходящие в ЕС, означают, что многие страны начинают ему противостоять. Сам ЕС не следует первоначально согласованным принципам. То, что происходит сейчас в Польше, - то же самое, в чем все время обвиняли Венгрию. В Венгрии очень либеральные СМИ, много частных СМИ.

Лутсар: Вмешательство - это тоже очень скользкий путь. Для меня возможен момент вмешательства, если ситуация становится опасной для жизни.

Танель Кийк.
Танель Кийк. Фото: Kristjan Teedema

Кийк: Риторика EKRE о том, что именно ЕС начал разрушать правовое государство - это безумие. Польша плавает в супе, который сварили предыдущие правительства. Ей предстоит понять, как деполитизировать раннее политизированные СМИ и суд.

Можно ли отказаться от требования единогласия?

Лаатс: Эстония скорее это не поддерживает. Но в случае, если установится чрезвычайная ситуация, требующая срочного вмешательства, то от нее можно будет отказаться.

Хана Лахе.
Хана Лахе. Фото: Kristjan Teedema

Лахе: Партия реформ выступает за отказ от требования единогласия по критическим вопросам. Некоторые страны использовали критические моменты для получения внутриполитических очков. Мы сейчас переживаем несколько кризисов одновременно.

Ээро Раун.
Ээро Раун. Фото: Kristjan Teedema

Раун: Самый большой риск заключается в том, что в каком-то вопросе Эстония останется одна. На практике этот риск очень мал. Все страны разные, и если три большие страны придут к соглашению друг с другом, то это уже большое дело. Разнообразие работает на пользу таким маленьким странам, как Эстония. Мы должны доверять нашим дипломатам, которые всегда могут найти союзников.

Лутсар: Это может потребовать заключения договоров. В случае квалифицированного большинства все же может возникнуть коалиция из одной страны. За исключением тех случаев, когда это вопрос жизни и смерти.

Кийк: В ЕС есть определенные механизмы, позволяющие приостановить право голоса, если страна работает против экзистенциальных интересов ЕС.

Хельме: Насколько можно ограничивать демократию ради демократии? Я думаю, что в ЕС этот долгосрочный процесс начался с иммиграции 2015 года. На уровне ЕС все больше отнимается право национальных государств на самоопределение, даже несмотря на те же дебаты о праве голоса.

Тынис Лукас («Отечество»)
Тынис Лукас («Отечество») Фото: Kristjan Teedema

​Вопрос из зала

Член Рийгикогу Тынис Лукас («Отечество»): Согласны ли вы с тем, что одной из главных тем следующего состава комиссии может стать искоренение бюрократии, которая душит экономику Эстонии и ЕС?

Лутсар: Бюрократия исходит не только из Брюсселя, из Брюсселя исходят рекомендации. Однако будучи маленькой страной, мы понимаем, что должны быть лучшими в своем классе.

Кийк: У нас часто говорят, что сами этого делать не хотят, но ЕС приказывает. Если посмотреть на исходящую от этой бюрократии нагрузку на компании, то, действительно, это требования подходят не всем. Требования к отчетности крупных компаний не подходят для компаний с одним или двумя сотрудниками.

Хельме: По сути, у нас уже есть двухпалатный парламент. Многие вещи принимаются в Комиссии по делам ЕС, многое даже не доходит до стола депутатов.

Лахе: Нельзя уменьшить амбиции зеленой сделки, однако следует уменьшить микрорегулирование.

Лаатс: Когда гоорят, что EKRE не разбирается в деле, я приведу пример: если США не хотят вводить налог на выбросы углерода, это значит, что американцы чего-то не понимают? 

Хельме: В Европе каждый человек должен максимально отстаивать свои интересы. Да, на европейском уровне есть и более широкие и общие интересы, но я, конечно, не могу поддержать лишение права голоса ради этого.

Раун: Деполитизацию следует провести и в Эстонии. Вспомним времена коронавируса, когда политики стали принимать микрорешения. То же самое и с зеленым поворотом: если политики начнут делать слишком много самостоятельно, все пойдет не так.

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