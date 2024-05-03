ЕВРОДЕБАТЫ POSTIMEES Кандидаты по-разному видят проблемы правового государства

Лахе: Правовое государство должно сопровождаться доверием граждан к институтам. Например, доверие к Рийгикогу низкое, его постоянно подрывает Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). 59 против 41 - надо тщательнее изучить статистику. Нельзя однозначно сказать, что одна сторона явно относится к правовому государству скептически.

Лутсар: Мы обсуждаем единичные случаи, такие как тот же Лембер. Даже в медицине усиливается то, что многих не устраивает.

Раун: Если говорить о легитимности судебной власти в глазах предпринимателей, то не обязательно говорить о Рийгикогу. Мы тоже не можем зацикливаться на одной цифре, а должны смотреть шире - на свободу бизнеса и так далее.

(Кийк продолжает тему обструкции и Рийгикогу)

Лаатс: Все институты, включая парламент, должны быть вовлечены в дебаты о правовом государстве. 28 процентов доверяют парламенту. Это очень большое влияние. Это очень большая проблема в сфере правового государства. То, что делает EKRE в оппозиции, представляет собой малую часть того, что делала Партия реформ в оппозиции.

Как ЕС должен поступать с теми государствами-членами, которые больше не придерживаются общих согласованных ценностей?