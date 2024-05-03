«Выживешь – будешь суперорк в сияющих доспехах». История российского заключенного, сбежавшего с войны в Европу

В последний бой, штурм в районе Сватово, Андрея отправили больным. В лагере у него нашли пневмонию — но командир все равно сказал идти на задание. «Было ощущение, что нас просто ведут добивать. Просто списать», — описывает Андрей тот приказ.

Фото: BBC

В свой день рождения, в конце октября, Андрею пришлось в ночи переплывать реку Жеребец — понтонную переправу, которой пользовались российские военные, взорвали бойцы ВСУ. У него начался жар. Несколько дней он провел на позициях, кашляя кровью, но «бросать своих» не хотел.

1 ноября военные поняли, что им угрожает окружение. Андрей к тому моменту уже почти не мог дышать. Он понял, что в бронежилете до тыла не дойдет, не было сил. Сбросил его, отдал автомат сослуживцу и начал выбираться с позиций со своим командиром. «Я шел в одной каске и молился. Нам повезло: прямо перед нами *** <уничтожили> группу эвакуации. Вот так в одной касочке шел и ушел», — вспоминает он свой последний день на фронте. Затем начались его мытарства по госпиталям.

«Я как животное, как меня обратно загнать?»