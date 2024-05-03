Генерал Херем: нас ожидают еще более трудные времена

«Россия продолжает войну в Украине, она агрессивна как в риторике власти, так и в обществе, планирует наращивать военный потенциал и увеличивать объемы военного производства», - говорит Херем в предисловии ежегодника и добавляет, что Россия продолжит использовать гибридные средства и в нашем направлении.

По словам генерала Херема, в течение последних двух лет Силы обороны Эстонии весьма серьезно относились к таким угрозам, и оборона хорошо развилась: «Впереди нас, скорее всего, ждут еще более трудные времена. Но у нас больше техники, людей и мудрости, чем когда-либо прежде».

Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, основное внимание в ежегоднике уделяется развитию военной обороны Эстонии. Кроме того, там можно найти информацию о некоторых наблюдениях о войне в Украине, которые представляют собой важную учебную информацию для Сил обороны и используются как в академическом контексте, так и при разработке учений.

Разведывательный центр Сил обороны собрал в ежегоднике обзор того, как Россия действовала и адаптировалась к полномасштабной войне за последние два года и какие наиболее важные факторы повлияли на ход войны.