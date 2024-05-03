Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие несколько суток сообщил о краже рюкзака с личными вещами и наличными, ущерб от которой составил 3500 евро, а также о мошенничестве на сумму 14 800 евро. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП в Ласнамяэ с участием трех автомобилей и о крупном пожаре в Рапламаа.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража рюкзака на 3500 евро, ДТП с участием трех автомобилей, мошенничество на пятизначную сумму
Насилие
30 апреля поступило сообщение, что 61-летний мужчина избил 38-летнего на улице Танума в Хааберсти. Сотрудники полиции задержали нападавшего.
1 мая поступило сообщение, что двое неизвестных избили 19-летнего юношу в многоквартирном доме на улице Вормси в Ласнамяэ.
20 апреля двое неизвестных избили 22-летнего мужчину на Мустамяэ-теэ в Мустамяэ.
2 мая поступило сообщение, что в многоквартирном доме на Ыйсмяэ-теэ в Хааберсти 38-летний мужчина ударил свою 36-летнюю сожительницу.
2 мая в полицию поступило сообщение, что 31-летний пьяный мужчина избил свою сожительницу в квартире на улице Тёёстузе в Пайде. Полиция задержала 31-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
Кражи
30 апреля на Палдискском шоссе в Пыхья-Таллинне был украден рюкзак с личными вещами и наличными. Общий ущерб составил около 3500 евро.
30 апреля из автомобиля, припаркованного на улице Махтра в Ласнамяэ, были украдены мобильный телефон и сумочка. Автомобиль был не заперт, ущерб от кражи выясняется.
30 апреля со двора дома на улице Вирмализе в Кесклинне был украден черный велосипед Trek стоимостью около 200 евро.
2 мая поступило сообщение о краже велосипеда Cube Acid с Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ. Ущерб оценивается примерно в 1350 евро.
В полицию поступило сообщение, что с участка в волости Йыгева было украдено несколько алюминиевых предметов. Ущерб составляет около 240 евро.
Мошенничество
30 апреля в полицию обратился 37-летний мужчина, которому ранее позвонили, якобы от имени Tele2. Пострадавшему заявили, что необходимо продлить договор, и он подтвердил это кодами Smart-ID. Ущерб от мошенничества составил 14 800 евро.
2 мая жительница Пярнумаа сообщила в полицию, что ей предложили возможность заработать деньги на криптоплатформе, в результате чего за последние месяцы прошлого года у нее обманным путем было выманено в общей сложности 8 397 евро.
Безопасность на границе
1 мая гражданин Великобритании 1993 года рождения хотел уехать в Лондон. Мужчина находился в Эстонии 23 дня без законных оснований. Ему выдали предписание покинуть Эстонию в течение семи дней, запретили въезд в Шенгенскую зону на шесть месяцев и оштрафовали на 120 евро.
1 мая в аэропорту были проверены два гражданина Республики Индия. Их паспорта и виды на жительство из других стран были поддельными. Они были задержаны и помещены в центр содержания.
Вечером 2 мая на пограничном пункте Лухамаа гражданину Молдовы запретили въезд в страну, так как у него не было документов, подтверждающих цель его поездки. Ему было отказано во въезде, и он был отправлен обратно в Россию.
ДТП
2 мая в 08:25 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Петербури-теэ в Ласнамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Никто не пострадал, но из одной машины шел дым. Спасатели Ласнамяэ сняли клеммы аккумулятора на задымленном автомобиле, чтобы исключить риск возгорания. Далее происшествием занималась полиция.
2 мая в 15:57 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Акадеэмия-теэ в Мустамяэ столкнулись две машины, из которых на дорогу протекают жидкости. Спасатели Лиллекюла устранили риск возгорания на автомобилях и засыпали вытекшую жидкость опилками.
Пожары
2 мая в 19:44 спасатели выехали в Кохтла-Ярве, в район Ярве, на улицу Ярвекюла, где недалеко от промышленной зоны горела сухая трава на площади 400 квадратных метров. Пожар был потушен при помощи огнетушителей.
3 мая в 04:23 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пылли волости Мярьямаа (Рапламаа) загорелся гараж, в котором находится автомобиль. К моменту прибытия спасателей огонь уже охватил крышу близлежащего жилого дома. Спасатели немедленно приступили к тушению, разбирая крышу и конструкции жилого здания, чтобы быстро добраться до очагов огня. Распространение огня удалось остановить в 5:35, на данный момент продолжаются работы по тушению. Причина возникновения пожара пока не известна. На месте тушение работают профессиональные Кохила, Мярьямаа и Рапла, а также спасатели-добровольцы Варбола.
Прочее
3 мая в 00:51 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Паэкальда в Ласнамяэ информатор почувствовал в своей квартире запах дыма и пожаловался на головокружение. На место выехали спасатели Кесклинна и скорая помощь. Прибывшие спасатели проверили уровень угарного газа как в квартире заявителя, так и в соседних квартирах, но приборы ничего не зафиксировали. В итоге выяснилось, что заявитель бросил в корзину для бумаг непотушенный окурок, который начал тлеть, отчего и появился неприятный запах. Помещения были проветрены, а сотрудники скорой помощи осмотрели жильца на месте. В квартире не было исправного и правильно установленного дымового датчика. Спасатели установили в датчик новую батарею и правильно закрепили его на потолке. Также они объяснили жильцу, что дымовой датчик, лежащий без батареи на полке, в опасной ситуации бесполезен.
3 мая в 2:46 к спасательной команде Раквере обратилась женщина, которая нуждалась в помощи в снятии кольца с опухшего пальца.