СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража рюкзака на 3500 евро, ДТП с участием трех автомобилей, мошенничество на пятизначную сумму

2 мая жительница Пярнумаа сообщила в полицию, что ей предложили возможность заработать деньги на криптоплатформе, в результате чего за последние месяцы прошлого года у нее обманным путем было выманено в общей сложности 8 397 евро.

Безопасность на границе

1 мая гражданин Великобритании 1993 года рождения хотел уехать в Лондон. Мужчина находился в Эстонии 23 дня без законных оснований. Ему выдали предписание покинуть Эстонию в течение семи дней, запретили въезд в Шенгенскую зону на шесть месяцев и оштрафовали на 120 евро.

1 мая в аэропорту были проверены два гражданина Республики Индия. Их паспорта и виды на жительство из других стран были поддельными. Они были задержаны и помещены в центр содержания.

Вечером 2 мая на пограничном пункте Лухамаа гражданину Молдовы запретили въезд в страну, так как у него не было документов, подтверждающих цель его поездки. Ему было отказано во въезде, и он был отправлен обратно в Россию.

ДТП

2 мая в 08:25 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Петербури-теэ в Ласнамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Никто не пострадал, но из одной машины шел дым. Спасатели Ласнамяэ сняли клеммы аккумулятора на задымленном автомобиле, чтобы исключить риск возгорания. Далее происшествием занималась полиция.