Таллинн составит программу по сохранению и развитию городского имущества

Вице-мэр Вильяр Яаму отметил, что последовательный подход к управлению городской недвижимостью является одним из приоритетов деятельности городской управы, передала пресс-служба мэрии.

«Поскольку целесообразное использование и управление недвижимостью требует, чтобы вопросы, касающиеся срока службы здания, строительства и управления рассматривались бы еще на стадии планирования и проектирования недвижимости, то основанного только на программах действий подхода, как это было до сих пор, уже недостаточно. Следовательно, ключевой идеей программы развития является подход, основанный на жизненном цикле, который объединяет весь процесс оказания услуг и планирования недвижимости», - сказал Яаму.

Цель программы развития сферы «Сохранение и развитие городского имущества» в стратегии «Таллинн 2035» - уточнить план действий и направления до 2035 года и согласовать конкретные действия и инвестиции для их реализации. Программа определяет принципы развития, использования и управления городским имуществом в различных ведомствах и сферах, а также предусматривает основанный на жизненном цикле подход к имуществу.

Основанный на жизненном цикле подход означает, что содержание и развитие недвижимости разделяется на различные этапы, начиная с определения объекта, необходимого для предоставления общественных услуг, и заканчивая строительством или сносом здания. Цель программы развития - согласовать основные принципы, процессы и принятие решений на различных этапах, а также согласовать весь процесс с бюджетной стратегией и бюджетом города.

Для составления программы развития сферы городского имущества Таллинн заключил договор с компанией Civitta AS. По словам представителя компании Рагне Ваарик, важно, чтобы необходимые для координации сферы предпосылки согласовывались при участии всех сторон.

«В подготовке программы развития принимает участие пять рабочих групп, состоящих из сотрудников и экспертов городских учреждений, у каждой из которых есть конкретная задача. Предложения рабочей группы согласует руководящая группа, далее они направляются в городскую управу для ознакомления и согласования, после чего поступают на утверждение в городское собрание», - пояснила Ваарик.