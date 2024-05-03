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Данные о зарплатах госслужащих: есть ли повод для зависти?

Сандер Сильм
, экономический журналист
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Представление о зарплатах госслужащих искажается тем, что не учитывается специфика профессий – в частном секторе больше низкооплачиваемых рабочих мест. Однако в частных компаниях зарабатывают больше за выполнение равных задач.
Представление о зарплатах госслужащих искажается тем, что не учитывается специфика профессий – в частном секторе больше низкооплачиваемых рабочих мест. Однако в частных компаниях зарабатывают больше за выполнение равных задач. Фото: Arvo Meeks

Средняя базовая зарплата госслужащих Эстонии в 2023 году составила 2407 евро в месяц. Заработная плата государственных служащих в прошлом году выросла на девять процентов, а зарплата чиновников местных самоуправлений – почти на 13 процентов.

Лидером таблицы зарплат госслужащих стал генеральный директор Департамент государственной информационной системы (РИА) Маргус Ноормаа, годовой доход которого составил 101 260 евро, однако, по мнению экспертов, топ-менеджеры, работающие в частном секторе, не станут смотреть на эту цифру с чрезмерной завистью.

Среднемесячная брутто-зарплата в Эстонии в прошлом году составила 1832 евро, что на 11,3 процента выше, чем в 2022 году. Таким образом, в прошлом году зарплата госслужащих росла такими же темпами, как и в среднем по Эстонии. На 1 апреля этого года базовая зарплата чиновников составила 2434 евро, что означает годовой прирост на четыре процента.

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