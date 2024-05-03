Данные о зарплатах госслужащих: есть ли повод для зависти?

Лидером таблицы зарплат госслужащих стал генеральный директор Департамент государственной информационной системы (РИА) Маргус Ноормаа, годовой доход которого составил 101 260 евро, однако, по мнению экспертов, топ-менеджеры, работающие в частном секторе, не станут смотреть на эту цифру с чрезмерной завистью.

Среднемесячная брутто-зарплата в Эстонии в прошлом году составила 1832 евро, что на 11,3 процента выше, чем в 2022 году. Таким образом, в прошлом году зарплата госслужащих росла такими же темпами, как и в среднем по Эстонии. На 1 апреля этого года базовая зарплата чиновников составила 2434 евро, что означает годовой прирост на четыре процента.