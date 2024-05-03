Средняя базовая зарплата госслужащих Эстонии в 2023 году составила 2407 евро в месяц. Заработная плата государственных служащих в прошлом году выросла на девять процентов, а зарплата чиновников местных самоуправлений – почти на 13 процентов.
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Данные о зарплатах госслужащих: есть ли повод для зависти?
Лидером таблицы зарплат госслужащих стал генеральный директор Департамент государственной информационной системы (РИА) Маргус Ноормаа, годовой доход которого составил 101 260 евро, однако, по мнению экспертов, топ-менеджеры, работающие в частном секторе, не станут смотреть на эту цифру с чрезмерной завистью.