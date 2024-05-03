Самоуправления хотят получить от министра анализ финансирования общего образования

Союз признал, что в понедельник на третьем заседании соглашения об образовании были представлены статистика сети школ и возможные предложения по изменению модели финансирования, однако финансовые последствия и финансовые показатели не были отображены.

Чтобы прояснить, что принесут возможные изменения в финансировании общего образования, Союз городов и волостей Эстонии направил письмо министру образования и науки Кристине Каллас, где он просит провести анализ финансовых последствий с учетом местных самоуправлений и других владельцев школ, а также объяснить, кто выиграет или проиграет от изменений и какие цели эти изменения поддерживают.

Союз просит министерство также обнародовать итоговый отчет анализа затрат на образование, подготовленный Яаком Аавиксоо, поскольку на заседании встретиться с автором анализа не удалось.

«К следующей неделе мы хотели бы получить от министерства ответы на вопросы, связанные с финансированием, а также текст возможного соглашения об образовании, чтобы обсудить его с нашими членами. Если министерство хочет получить от самоуправлений содержательную обратную связь по материалам, то у нас должна быть как минимум неделя на их обработку и представление наших предложений», - сказал заместитель руководителя Союза городов и волостей Эстонии Ян Трей.

Он добавил, что в предыдущих случаях материалы поступали буквально в последний момент. «К сожалению, формирование общей позиции невозможно, если материалы предназначены исключительно для служебного использования», - сказал Трей.

Союз хочет получить ответы на письма, отправленные 18 марта и 29 апреля, к 20 или 21 мая, когда состоится четвертое заседание соглашения об образовании.

«Неспособность министерства ответить на существенные вопросы самоуправлений может помешать дальнейшему прогрессу в процессе заключения соглашения об образовании и достижению результата», - сказал Трей.