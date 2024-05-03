Маргус Цахкна: новости об освобождении гражданина Эстонии из Иранского судна не соответствуют действительности

«Насколько известно Министерству иностранных дел, информация распространенная на сегодняшний день в международных СМИ, будто бы люди находящиеся на судне, захваченного 13 апреля в Орузском проливе были освобождены - не соответствует действительности», - сказал Цахкна.

По словам министра иностранных дел, он общался в четверг по телефону как с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом, так и с президентом корпорации MSC Диего Апонте. «Выразил им обоим наше желание увидеть быстрое возвращение гражданина Эстонии домой. Мы продолжаем общаться как с иранскими властями, так и с операторской компанией судна, для достижения этой цели», - сказал Цахкна.