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Житель Тарту построил зарядную станцию для электромобилей из старого чемодана, столба и кабеля (1)

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Самодельное зарядное устройство для электромобилей в Тарту.
Самодельное зарядное устройство для электромобилей в Тарту. Фото: Sille Annuk

В районе Аннелинна в Тарту стоит зарядная станция для электромобилей, соответствующая принципам вторичной переработки, для ее изготовления даже был использован старый чемодан. «Не опасен ли этот объект?» - беспокоится один житель Тарту, обратившийся в горуправу.

Хотя возле зарядной станции и стоял электромобиль, его владелец, проживающий на четвертом этаже, сегодня около полудня не ответил на звонок в дверь, поэтому познакомиться с мастером поближе не удалось.

«Владелец квартиры спросил разрешение у всех людей, живущих на лестничной клетке, прежде чем строить зарядную станцию для электромобилей, - сказала председатель квартирного товарищества Пикк, 82 Вирве Тамм. - Кабель идет прямо в его квартиру, и никаких дополнительных затрат ни с кого не взимается».

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