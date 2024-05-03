Хотя возле зарядной станции и стоял электромобиль, его владелец, проживающий на четвертом этаже, сегодня около полудня не ответил на звонок в дверь, поэтому познакомиться с мастером поближе не удалось.

«Владелец квартиры спросил разрешение у всех людей, живущих на лестничной клетке, прежде чем строить зарядную станцию для электромобилей, - сказала председатель квартирного товарищества Пикк, 82 Вирве Тамм. - Кабель идет прямо в его квартиру, и никаких дополнительных затрат ни с кого не взимается».