В районе Аннелинна в Тарту стоит зарядная станция для электромобилей, соответствующая принципам вторичной переработки, для ее изготовления даже был использован старый чемодан. «Не опасен ли этот объект?» - беспокоится один житель Тарту, обратившийся в горуправу.
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Житель Тарту построил зарядную станцию для электромобилей из старого чемодана, столба и кабеля (1)
Хотя возле зарядной станции и стоял электромобиль, его владелец, проживающий на четвертом этаже, сегодня около полудня не ответил на звонок в дверь, поэтому познакомиться с мастером поближе не удалось.