ВИДЕО Учащийся музыкальной школы, собравший 13 300 евро на покупку нового инструмента, даст благодарственный концерт

Артур Йонатан Сауметс (19 лет) в церкви Святого Иоанна достал из большого, похожего на рюкзак, чемодана блестящий золотой инструмент весом около восьми килограммов. Он является его спутником с 2020 года, когда он начал обучение в музыкальной школе им. Хейно Эллера. К настоящему времени он стал профессиональным игроком на тубе, и ему понадобился другой инструмент в дополнение к своему старому. Для его покупки он собрал на портале Hooandja 10 249 евро, добавил 3 000 из собственного кармана, и теперь выйдет к публике с новым инструментом.
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218 жертвователей внесли свой вклад в проект сбора денег «Достойная оркестровая туба для молодого исполнителя», стартовавший в январе на краудфандинговой платформе. Несколько недель назад Сауметс смог купить тубу Bb (си бемоль) с роторной системой, соответствующей уровню профессионального музыканта. Впервые он выйдет с инструментом на сцену 4 мая в 16:00 в школе им. Эллера в зале им. Тубина.