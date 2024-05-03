ВИДЕО Учащийся музыкальной школы, собравший 13 300 евро на покупку нового инструмента, даст благодарственный концерт

​Артур Йонатан Сауметс (19 лет) в церкви Святого Иоанна достал из большого, похожего на рюкзак, чемодана блестящий золотой инструмент весом около восьми килограммов. Он является его спутником с 2020 года, когда он начал обучение в музыкальной школе им. Хейно Эллера. К настоящему времени он стал профессиональным игроком на тубе, и ему понадобился другой инструмент в дополнение к своему старому. Для его покупки он собрал на портале Hooandja 10 249 евро, добавил 3 000 из собственного кармана, и теперь выйдет к публике с новым инструментом.