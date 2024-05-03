В Берлине в районе Лихтерфельде загорелся металлургический завод Diehl Metal Applications, сообщает пожарная служба, пишет «Медуза».
В Берлине пожар на металлургическом заводе. Жителей города предупредили о риске загрязнения воздуха из-за химических веществ, хранящихся на предприятии
Пожар, начавшийся с первого этажа, охватил все четыре этажа предприятия. Часть здания обрушилась. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, пишет Berliner Zeitung. К тушению огня были привлечены 170 пожарных.
Bild сообщает, что в районе завода закрыты школы и некоторые магазины.
Власти предупредили, что в горящем здании есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, в связи с чем есть высокий риск образования синильной кислоты, которая поднимается в воздух вместе с дымом, пишет Bild.
#BREAKING #Germany JUST IN: Massive fire at the military-industrial factory of "Diehl" company in Berlin. pic.twitter.com/LBGHeaSCVW— The National Independent (@NationalIndNews) May 3, 2024
Власти опасаются, что дым распространится на большую часть западного Берлина. Жители этой части города, с которыми поговорила «Медуза», рассказали, что ощущают химический запах в воздухе. Экстренные службы рекомендовали жителям города держать окна и двери закрытыми, отключить кондиционеры и избегать задымленных районов.
Причина пожара пока не установлена, о пострадавших не сообщалось. Diehl Metal Applications входит в группу компаний Diehl, которая, среди прочего, занимается производством зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.
Update #Großbrand #Lichterfelde #Rauch zieht Richtung Norden und es wurde eine #Warnung herausgegeben.— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 3, 2024
⚠️Verhaltenshinweise bei #Brandgeruch im Gebiet der Warnkarte⚠️:
-Fenster und Türen geschlossen halten
-Klimaanlagen ausschalten
-meiden sie verrauchte Bereiche pic.twitter.com/KMdV9fuDL9