В субботу в Эстонии ожидается до 19 градусов тепла

На Чудском озере в ночь на субботу ветер западных направлений, 3-7 м/сек. Высота волны 0,3-0,8 метра. Преимущественно без осадков. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха 3..6 градусов тепла, передало агентство окружающей среды.

В субботу днем в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность. Вечером в Северо-Восточной Эстонии пройдет кратковременный дождь. На островах ветер переменных направлений, 2-7, на материке западных направлений, 4-9 м/сек, во второй половине дня в Северной и Восточной Эстонии западный - северо-западный ветер усилится до 5-11, в Вирумаа на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха в субботу днем 13..19 градусов тепла, на северном побережье местами около 10 градусов тепла.