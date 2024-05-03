Предполагаемая жертва Мадисона: если Яак сделает так, как я прошу, то я смогу двигаться дальше!

Мадисон грозится обратиться в суд, чувствует ли она себя уверенно, есть ли доказательства всем обвинениям?

«У меня довольно много доказательств, - ответила она. - На данный момент бельгийская полиция ничего с ними не сделала, их бюрократия очень медленная. Что касается обращения в суд, могу честно сказать, что не знаю, как будет развиваться это дело».

Она призналась, что ей неприятно отвечать на вопросы, в том числе журналистов. Это очень деликатная тема. «Я думаю, что в таких случаях вообще обычное дело, что жертвы не решаются обратиться в полицию или в СМИ, они боятся», - сказала она.

Она также рассказала, что все произошло относительно недавно, и она пока не получила обратной связи. «От коллег Мадисона по партии ничего не поступало, но есть несколько сообщений от неизвестных людей, которые выразили мне поддержку и сказали, что верят в меня», - сказала она.

Сам Мадисон утверждает, что вы вообще у него не ночевали, у вас есть доказательства?

«Да, есть квитанции о такси, скриншоты», - ответила она.

Она сказала, что обратилась в полицию только через несколько месяцев после инцидента, потому что верила, что сможет с этим справиться. Написала Мадисону 8 марта: «Ребята, вы классные, мне бы хотелось потусоваться и попариться в сауне как-нибудь в другой раз».