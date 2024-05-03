В чемпионате мира по бегу по лестнице в Тайбэе примут участие четыре эстонских бегуна

Сначала конкурсантам предстоит бег на 91 этаж, для чего им нужно преодолеть 2046 ступенек и 391 метр подъема. Через час забег продолжается забегом на 59 этаж, куда пройти 1340 ступенек и 256 метров подъема. Время суммируется и получается результат чемпионата.