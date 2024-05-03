В предстоящем в воскресенье чемпионате мира по бегу по лестнице в Тайбэе (Тайвань) примут участие четыре эстонских бегуна: Кайза Кукк, Мерлин Вальма-Ульм, Лаури Ульм и Марек Пеэт.
В чемпионате мира по бегу по лестнице в Тайбэе примут участие четыре эстонских бегуна
Сначала конкурсантам предстоит бег на 91 этаж, для чего им нужно преодолеть 2046 ступенек и 391 метр подъема. Через час забег продолжается забегом на 59 этаж, куда пройти 1340 ступенек и 256 метров подъема. Время суммируется и получается результат чемпионата.
Денежные призы предназначены шести лучшим мужчинам и женщинам. Чемпионы мира получат по 3000 евро призовых, следующие места получают меньше.