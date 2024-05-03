Заседание Таллиннского горсобрания в четверг прошло в полном беспорядке, признает старейшина Кесклинна Сандер Андла: «Клоунада началась сразу после начала заседания и продолжалась до ночи».
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ВИДЕО ⟩ «Что здесь происходит, я не понимаю?»: депутаты Таллиннского горсобрания начали буянить во время заседания
«Извините, это горсобрание или Палдиское шоссе?», - спросил один из пользователей X (ранее Twitter). На видео видно, что заседание Таллиннского горсобрания внезапно вышло из-под контроля.