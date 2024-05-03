ВИДЕО «Что здесь происходит, я не понимаю?»: депутаты Таллиннского горсобрания начали буянить во время заседания

«Извините, это горсобрание или Палдиское шоссе?», - спросил один из пользователей X (ранее Twitter). На видео видно, что заседание Таллиннского горсобрания внезапно вышло из-под контроля.

«Тише!»; «Прошу тишины!» кричат депутаты ​​в унисон, в то время как несколько из них бьют ногами по столам. «Что здесь происходит, я не понимаю?» - вдруг восклицает Хелле-Мооника Хельме.