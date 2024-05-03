Китай запустил зонд к обратной стороне Луны

Ракета-носитель с зондом «Чанъэ-6» была запущена с космодрома «Вэньчан» около 17:30 по местному времени (9:30 по Гринвичу, 12:30 МСК).

Основная задача 53-дневной миссии - собрать около двух килограммов лунного реголита и доставить их на Землю для анализа.

Для этого потребуется не только успешно сесть на обратной стороне Луны (что до сих пор представляет технические трудности, особенно в случае посадки вдалеке от лунного экватора), но и успешно стартовать обратно - все с той же стороны, отвернутой от нашей планеты.

По-английски обратную сторону Луны называют темной, хотя это не вполне корректно. Солнечные лучи освещают ее ничуть не меньше «лицевой», просто из-за особенностей лунного вращения сторона эта всегда отвернута от Земли, оставаясь невидимой.

Проведенные исследования указывают на то, что с обратной стороны поверхность нашего спутника покрыта более древним и более толстым слоем коры, испещренным тысячами кратеров - в отличие от «лицевой» стороны, значительная часть поверхности которой была в древности залита лавой.

Как и американская программа «Артемида», китайский зонд назван в честь богини Луны, одной из самых популярных фигур в китайской мифологии.

По плану он должен совершить посадку у Южного полюса в огромном кратере (почти 2500 км в поперечнике), глубина которого достигает 8 км.

Там аппарат займется сбором камней и лунного грунта, а также проведением экспериментов.

Ракета на старте. Фото: AFP