Полиция разоблачила крупнейшую в Европе сеть телефонных мошенников

Полицейское расследование началось во Фрайбурге, Германия, где наблюдательный кассир банка связался с местными властями в декабре прошлого года после того, как 76-летняя клиентка хотела снять со своего счета наличные на сумму 120 тысяч евро. Вскоре выяснилось, что старушка стала жертвой лже-полицейского. Полиция Фрайбурга поймала мошенников, но последующее расследование показало, что телефонные номера, которыми пользовались преступники, были связаны с более чем 28 000 мошеннических звонков только за последние 48 часов.

Сотрудники криминальной полиции Баден-Вюртемберга, Баварии, Берлина и Саксонии обнаружили, что преступная сеть распространилась на нескольких стран после прослушивания более 1,3 миллиона телефонных разговоров, указывающих на мошеннические звонки.

«[Телефонное мошенничество] особенно хитро, потому что оно использует страхи и нужды людей», - сказал министр внутренних дел земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль.

Диапазон мошенников был широк: в основном они выдавали себя за близких родственников, сотрудников банка, представителей клиентской службы или сотрудников полиции. В каждой стране у членов преступной сети была разная стратегия мошенничества: например, звонящие из Боснии и Герцеговины требовали от людей вернуть долг, а мошеннические звонки, связанные с онлайн-банкингом, поступали из Косово. Инвестиционные мошенники звонили из Албании, а преступники из Ливана выуживали данные банковских карт жертв.

В более чем 80 процентах мошеннических звонков правоохранителям удалось предотвратить материальный ущерб. Позже выяснилось, что им удалось спасти более 10 миллионов евро. Большое количество пойманных мошенников находится под стражей в Ливане и вышеупомянутых балканских странах.