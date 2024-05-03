Зеленский: Украина стоит перед новым этапом войны – Россия планирует расширить наступательные действия

Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия.

Зеленский не уточнил, где и как, по его мнению, будет наступать Россия. Он добавил, что сегодня все украинцы, а также союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России.

В январе газета Financial Times сообщала, что войска РФ планируют провести широкомасштабное наступление в Украине летом 2024 года. Источники издания полагали, что Россия попытается захватить оставшиеся территории четырех регионов Украины, которые аннексировала в 2022 году.

Владимир Зеленский говорил в интервью CBS News, что новое крупное российское наступление может начаться в конце мая или июне. Заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий называл похожие сроки в интервью The Economist. По его словам, Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке Украины.