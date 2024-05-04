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Руки-крюки? Читатель требует наказания: свежее тротуарное покрытие улицы Пронкси уже разрушается

Вера Копти
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«И это работа профессионалов?» - возмущается читатель.
«И это работа профессионалов?» - возмущается читатель. Фото: Фото читателя.

Столичную улицу Пронкси так долго ремонтировали, что на ней все должно быть идеально. Ан нет. Читатель Rus.Postimees негодует: «Деньги налогоплательщиков превратились в какую-то труху! Откуда только руки у этих строителей растут?»

И в самом деле, на фотографии, присланной дотошным горожанином, видно, что часть тротуара, сложенная из брусчатки, уже пришла в негодность: камни расшатались, многие просто вывалились из пазов. «Неужели за такой длительный срок реконструкции нельзя было сделать работу качественно?» - спрашивает житель Таллинна.

Даже непрофессионалу видно, что это не просто плохо выполненная работа. Это - брак!
Даже непрофессионалу видно, что это не просто плохо выполненная работа. Это - брак! Фото: Фото читателя.
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