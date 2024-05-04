Трое велосипедистов оказались под колесами машин

Вчера, 3 мая в 9.09 в Таллинне у дома на Тартуском шоссе, 80 произошло ДТП, когда 35-летний мужчина упал с электросамоката. Пострадавший был доставлен в больницу.

В 13.22 в Кейла у дома на Палдиском шоссе, 35 автомобиль Citroen Berlingo, за рулем которого был 53-летний мужчина, во время поворота налево сбил ехавшего по главной дороге 17-летнего велосипедиста. Пострадавший был доставлен в больницу.

В 13.38 в Харьюмаа в волости Сауэ на четвертом километре Кейла-Яэсмяэ автомобиль Renault Master, за рулем которого был 53-летний мужчина, сбил выехавшего с велосипедной полосы на проезжую часть 78-летнего велосипедиста. Пожилой человек был доставлен в больницу.

В 16.56 в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и Леннуяама-теэ автомобиль BMW 216 Active Touer, за рулем которого был 76-летний мужчина, наехал на пересекающего регулируемый пешеходный переход 44-летнего велосипедиста. Скорая помощь доставила велосипедиста в больницу.