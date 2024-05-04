Фото Машина с пьяным водителем перевернулась несколько раз

В Тартумаа в волости Кастре в деревне Пока в ночь на пятницу, 3 мая, 51-летний мужчина в сильном опьянении на автомобиле Opel выехал с дороги, в результате чего машина несколько раз перевернулась через крышу. Водитель и раньше садился за руль в нетрезвом виде.