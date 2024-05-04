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Фото Машина с пьяным водителем перевернулась несколько раз

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В Тартумаа в волости Кастре в деревне Пока в ночь на пятницу, 3 мая, 51-летний мужчина в сильном опьянении на автомобиле Opel выехал с дороги, в результате чего машина несколько раз перевернулась через крышу. Водитель и раньше садился за руль в нетрезвом виде.

Скорая помощь осмотрела водителя на месте, в госпитализации он не нуждался.

Полицейские установили, что водитель находился в состоянии криминального опьянения, его задержали и доставили в вытрезвитель. У 51-летнего мужчины есть действующие водительские права.

Хотя задержанный ранее уже несколько раз наказывался за вождение в нетрезвом виде, у него нет действующих наказаний, заявил пресс-секретарь Лыунаской префектуры Мартин Райд.

За вождение в нетрезвом виде может грозить штраф или тюремное заключение до трех лет. 

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