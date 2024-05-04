Думала, что звонят мошенники: победительница лотереи заявила, что ей не нужен крупный выигрыш

Анна подумала, что ей позвонили мошенники. На самом деле это были представители лотереи «Народный почтовый индекс», которые хотели сообщить ей, что она одна из десяти счастливчиков, выигравших большой приз. Победительница сказала, что ей «не интересно», и повесила трубку.

Представители лотереи снова попытались связаться с Анной по электронной почте, но она посчитала, что это тоже часть схемы мошенников.

Об этом Анна рассказала своим дочерям, которые якобы посоветовали ей не сообщать банковские данные, сообщает таблоид The Sun.

Но бдительность не помешала победительнице получить свой приз. Когда на ее улице появились представители лотереи, она поняла, что это действительно не мошенничество. Она и еще девять человек, живущих на ее улице, стали богаче на 100 000 фунтов стерлингов.

Она сказала, что в тот день на ее улице царила «приятная атмосфера вечеринки».

Анна планирует пожертвовать часть выигрыша на благотворительность, в том числе на Центр лечения рассеянного склероза, который помогает таким людям, как ее муж.

Тем временем другая соседка после телефонного звонка поняла, что приз составляет 1000 фунтов стерлингов. Когда на ее улице появились представители лотереи, она была потрясена, увидев еще два нуля.

Для собственной безопасности никогда не сообщайте банковские данные и прочую личную информацию незнакомым людям по телефону.