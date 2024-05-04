По словам руководителя подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла, электроприборы - самая частая причина пожаров. Хотя утюг среди них не на первом месте, ущерб может возникнуть очень большой. Пярьяла вспоминает случай, когда в одной квартире в Нарве пожар начался именно из-за невыключенного утюга.

«Однажды вечером из окна на втором этаже трехэтажного дома повалил дым. До прибытия спасательной команды спасатель-доброволец из Силламяэской спасательной команды начал эвакуировать людей и подготовил спасателям путь в горящую квартиру. Прибывшие на место происшествия спасатели в первую очередь локализовали пожар и потушили возгорание. Двухкомнатная квартира получила серьезные повреждения, в пожаре погибла кошка», - рассказал Пярьяла.

Рютман отметил, что существует несколько распространенных ошибок, из-за которых использование утюга может обернуться пожаром. Одна из них - перегрев прибора. «Это может произойти из-за поврежденного нагревательного элемента или датчика температуры, - объяснил он. - К сожалению, проверить это в домашних условиях невозможно, единственный вариант - наблюдать за работой утюга. Например, не греет ли он на низкой температуре слишком сильно».

Если домашнее животное повредило изоляцию кабеля питания или он просто отслужил свое, это также может представлять опасность. «Если кабель поврежден, не стоит заклеивать его липкой лентой. Дешевле и безопаснее поменять кабель», - подчеркнул специалист.