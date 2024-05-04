Выключил ли я утюг? Пожалуй, каждый из нас хоть раз задумывался об этом, уходя из дома. Однако пожар может возникнуть не только из-за невыключенного утюга. Представитель сервисного центра Netiabi Hoolduskeskus Антон Рютман рассказывает, на что обратить внимание при использовании утюга и каким прибором ни в коем случае нельзя пользоваться.
Самая частая причина пожаров: соблюдение этих правил при использовании электроприборов может спасти вам жизнь (1)
По словам руководителя подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла, электроприборы - самая частая причина пожаров. Хотя утюг среди них не на первом месте, ущерб может возникнуть очень большой. Пярьяла вспоминает случай, когда в одной квартире в Нарве пожар начался именно из-за невыключенного утюга.
«Однажды вечером из окна на втором этаже трехэтажного дома повалил дым. До прибытия спасательной команды спасатель-доброволец из Силламяэской спасательной команды начал эвакуировать людей и подготовил спасателям путь в горящую квартиру. Прибывшие на место происшествия спасатели в первую очередь локализовали пожар и потушили возгорание. Двухкомнатная квартира получила серьезные повреждения, в пожаре погибла кошка», - рассказал Пярьяла.
Рютман отметил, что существует несколько распространенных ошибок, из-за которых использование утюга может обернуться пожаром. Одна из них - перегрев прибора. «Это может произойти из-за поврежденного нагревательного элемента или датчика температуры, - объяснил он. - К сожалению, проверить это в домашних условиях невозможно, единственный вариант - наблюдать за работой утюга. Например, не греет ли он на низкой температуре слишком сильно».
Если домашнее животное повредило изоляцию кабеля питания или он просто отслужил свое, это также может представлять опасность. «Если кабель поврежден, не стоит заклеивать его липкой лентой. Дешевле и безопаснее поменять кабель», - подчеркнул специалист.
Внимание следует уделять и розеткам, кабелям и прочим деталям: не нагреваются ли они при глаженье, не меняют ли цвет? «Необычные запахи и расплавившийся пластик - явные признаки того, что с утюгом что-то не так», - подчеркнул Рютман и добавил, что это касается всех бытовых приборов, будь то телевизор или электрическая зубная щетка.
Если вы заметили, что с утюгом что-то не так или он не работает так, как должен, при первой возможности отдайте прибор в ремонт. Если невооруженным глазом видно, что утюг видал виды (возможно, и падал), если части его корпуса разбиты, он протекает, трещит или выделяет при использовании необычный запах (запах гари), утюг не пригоден к использованию.
Утюг необходимо использовать согласно инструкции по эксплуатации, а гладильная доска (или место для глаженья) должна стабильной, ровной и покрытой жаропрочным материалом. «Глаженье на нестабильной или неровной поверхности может привести к ожогам или к тому, что утюг упадет», – предупредил Рютман.
Вот некоторые распространенные ошибки, совершаемые при использовании утюга:
- Утюг оставляют без присмотра. Включенный утюг нельзя оставлять без присмотра. Если вы забыли выключить утюг, это может привести к пожару. Домашние животные или маленькие дети могут случайно уронить или опрокинуть на себя включенный/горячий утюг, в результате чего возможны ожоги и другие травмы.
- Неверный выбор температуры. Разные ткани требуют разной температуры глаженья. Слишком высокая температура может повредить деликатные ткани.
- Недостаточный уход. Регулярная чистка и обслуживание утюга важны для его эффективного и безопасного использования. Загрязнение или накипь на подошве утюга могут влиять на результат глаженья и повышать риск пожара. Большинство производителей пишут в инструкции по эксплуатации, как и когда обслуживать прибор.
Один из самых горячих вопросов - когда можно убирать утюг после использования. По словам Рютмана, общее правило таково, что прибор надо оставить на час остывать. «После этого надо вылить воду из резервуара - согласно инструкции по эксплуатации. И тогда можно убирать утюг в шкаф», - добавил специалист.