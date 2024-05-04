ГАЛЕРЕЯ Каллас на встрече с Макроном: вместе мы можем помочь Украине выиграть войну

«У нас с Францией есть общее понимание, что продолжение поддержки Украины является приоритетом столько, сколько необходимо. Вместе мы можем помочь Украине выиграть войну и заставить Россию отступить к ее границам. У нас есть ресурсы, экономическая мощь и знания. Свободный мир сильнее, чем Россия, и мы не должны бояться собственной силы», - цитирует слова Каллас пресс-служба правительства.

По словам Каллас, у Эстонии тесные и доверительные отношения с Францией. Эстония и Франция понимают, что наиболее важным стратегическим приоритетом Европы на данный момент должно быть повышение обороноспособности.

«Все союзники должны больше инвестировать в свою оборону. Эстония делает это уже давно. В настоящее время наши расходы на оборону составляют более трех процентов ВВП. Но расходы на оборону Франции в этом году также впервые превысят два процента. Мы должны продолжать идти этим курсом», - отметила Каллас, по словам которой европейской оборонной промышленности, однако, еще предстоит проделать большую работу.

«Мы только что решили создать в Эстонии фонд оборонной промышленности в размере 50 миллионов евро, который укрепит безопасность Эстонии и поможет оживить экономику. Нам также нужны решения на европейском уровне. ЕС должен выделить большую часть своего семилетнего бюджета на сферу обороны. Нынешние 0,86 процента - это слишком мало. Я поблагодарила президента Макрона за поддержку идеи эстонских оборонных облигаций», - сказала Каллас.

Премьер-министр также заявила, что Эстония открыта для других идей, которые помогут быстро повысить обороноспособность Европы.