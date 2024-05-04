Глобальная технологическая компания Wise строит новое офисное здание в квартале Крулли. Весной 2025 года здание, расположенное в сердце столичного района Каламая на улице Вольта, станет вторым домом для более чем 2000 человек. Какие сюрпризы ждут работников в новом офисе?
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Новый офис: от массажных кресел до здоровых завтраков
«Мы поставили перед собой цель создать устойчивую, ответственную и холистическую рабочую среду, которая учитывает здоровье и благополучие людей во всех аспектах», – объясняет Лийз Рейснер, руководитель проектной группы нового офиса.