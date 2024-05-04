Поздравляем! Житель Эстонии разбогател на 120 000 евро

На том же уровне 5+0 две недели назад два игрока из Харьюмаа выиграли по 109 916,20 евро. Оба выигрышных билета были куплены в интернете.

Всего вчера на уровне 5+0 было восемь победителей. На уровне 5+1 было шесть победителей. Джекпот вчера не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот следующего розыгрыша будет 34 миллиона евро.

Выпавшие вчера выигрышные номера: 9, 17, 36, 40, 45, а дополнительные номера - 5 и 7.

За первые три месяца этого года Eesti Loto выплатила государству в общей сложности почти 5,2 миллиона евро в качестве налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила более 11 миллионов евро выигрышей, в том числе 2,5 миллиона евро выигрышей в мгновенной лотерее.