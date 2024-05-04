В четверг Рийгикогу провел круглый стол по экономике замкнутого цикла, в центре внимания которого было влияние реформы по утилизации отходов на местные самоуправления. На совместной встрече представители Министерства климата и местных органов власти согласились, что эффективно провести реформу возможно, и что сотрудничество будет играть важную роль.
Вице-канцлер Министерства климата: кто не сортирует мусор, платит примерно в три раза больше
Перевод: Анита Авакова
Вице-канцлер по вопросам жилой среды и экономики замкнутого цикла Иво Яанисоо представил на встрече обзор наиболее важных последствий реформы по отходам.
«Реформа отходов принесет в экономику Эстонии около 150 000 тонн новых ресурсов ежегодно, повысив эффективность переработки отходов и значительно сократив количество закапываемых бытовых отходов», - сказал Яанисоо и добавил, что сбор мусора по типам станет удобным, понятным и финансово выгодным для населения.
«Кто бы ни занимался сортировкой, его счет за вывоз мусора составит 3-5 евро в месяц. Те, кто не сортирует, платят примерно в три раза больше», - добавил Яанисоо.
Вице-канцлер также рассказал о наиболее важных целях и изменениях, касающихся муниципалитетов.
«Местное самоуправление должно сыграть важную роль в управлении отходами, чтобы обеспечить комплексное обслуживание населения и создать достаточный рынок для бизнеса. Этого можно добиться на основе общих целей, для достижения которых местным властям предоставят необходимые возможности», - сказал Яанисоо, добавив, что эффективное сотрудничество между самоуправлениями также обеспечит успешное достижение поставленных целей.
По мнению заместителя директора Союза городов и волостей Эстонии Райта Пихельгаса, проведение реформы необходимо Эстонии, и вместо препятствий следует видеть возможности: «В обратной связи о реформе отражается определенный страх, и это понятно. Однако я уверен, что муниципалитеты смогут справиться с реформой отходов. Небольшим муниципалитетам, конечно, не придется действовать в одиночку - решение лежит в сотрудничестве».
Пихельгас добавил, что увеличение административной нагрузки на муниципалитеты и рост бюрократии - это скорее миф: «У нас так много данных и систем, потенциал которых в настоящее время не используется, но которые можно обратить в нашу пользу с помощью умных ИТ-решений. Так же, как мы в настоящее время занимаемся инновациями, например, в деревообрабатывающем секторе, почему бы нам не сделать то же самое в секторе отходов? У Эстонии есть хороший шанс стать здесь примером успеха». По его словам, важную роль в снижении административной нагрузки также играют направленные в правильное русло инвестиции.
Старейшина волости Ания Рийво Ноор подчеркнул важность сотрудничества с жителями. «У людей нет проблем с сортировкой мусора, если им дать четкую и понятную информацию и удобные возможности. Нужно встречаться с сообществами и разговаривать с людьми лицом к лицу. Также важны короткие и простые информационные материалы», - сказал Ноор.
Круглый стол по экономике замкнутого цикла прошел под руководством члена Рийгикогу Ханы Лахе. Цель встреч - обсуждение проблем, связанных с отраслью, и совместный поиск их решений. Следующий круглый стол по реформе отходов состоится 28 мая, основное внимание будет уделено упаковке и упаковочным отходам.