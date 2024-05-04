Вице-канцлер Министерства климата: кто не сортирует мусор, платит примерно в три раза больше

Пихельгас добавил, что увеличение административной нагрузки на муниципалитеты и рост бюрократии - это скорее миф: «У нас так много данных и систем, потенциал которых в настоящее время не используется, но которые можно обратить в нашу пользу с помощью умных ИТ-решений. Так же, как мы в настоящее время занимаемся инновациями, например, в деревообрабатывающем секторе, почему бы нам не сделать то же самое в секторе отходов? У Эстонии есть хороший шанс стать здесь примером успеха». По его словам, важную роль в снижении административной нагрузки также играют направленные в правильное русло инвестиции.