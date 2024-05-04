Эксперт: как извлечь выгоду из рефинансирования кредита

«Рефинансирование кредита означает замену существующего кредита на новый, обычно предлагаемый другим банком. Это дает клиенту возможность получить более выгодные условия кредитования или снизить размер ежемесячных платежей за счет увеличения срока действия договора. Если, например, человеку осталось платить по кредиту 20 лет, рефинансирование существующего кредита позволяет ему вновь подать заявку на 30-летний кредит», – сказал Ребане.

Он пояснил, что рефинансирование стало привлекательным благодаря совместному воздействию высокой ставки euribor и более низких банковских процентных ставок. Если несколько лет назад банки обычно предлагали маржу от 2%, то теперь она снизилась до гораздо более низкого уровня. На примере Luminor можно видеть, что процентная ставка по жилищному кредиту теперь составляет 1,35% плюс euribor.

Ребане отметил, что рефинансирование включает в себя те же шаги и расходы, что и при оформлении жилищного кредита. Например, нотариальные расходы и оценочный акт. Однако важно рассчитать, насколько целесообразно рефинансирование в долгосрочной перспективе, учитывая дополнительные расходы.

«В среднем каждая сделка с недвижимостью стоит около 500 евро, а во многих случаях расходы могут быть еще выше», – говорит специалист. Поэтому стоит воздержаться от рефинансирования, например, тем клиентам, которые брали кредит в последние несколько лет.

«Если маржа заемщика уже составляет, например, 1,7%, то разница между потенциально более низкой маржой и существующей не настолько велика, чтобы перевесить весь процесс. С другой стороны, если кредит уже погашался в течение 5 лет или более, а маржа превышает 2%, то определенно стоит обратиться к банкам за предложениями о рефинансировании», – говорит он.

Поскольку рефинансирование – это, по сути, получение нового кредита, оно предполагает оценку платежеспособности человека и его доходов. Ребане отметил, что если доход человека значительно вырос за последние несколько лет, а недвижимость является ликвидной, банк может сделать привлекательное предложение. Предлагаются различные решения в зависимости от профиля клиента и имеющейся недвижимости.