В новом жилом квартале в центре Таллинна продолжается строительство и благоустройство

В самом большом новом жилом районе в центре Таллинна уже создано и продолжает развиваться жилое пространство в общей сложности на 500 квартир. Следующие дома будут построены по адресу Тийу, 14 летом 2026 года.

В восьмиэтажном здании энергетического класса А, которое возводится в рамках шестого этапа развития Уус-Веэренни и является на сегодняшний день самым высоким зданием жилого квартала, будет 63 квартиры с двумя - пятью спальнями для семей разного состава. Площадь квартир - от 35 до 115 м2. Строительные работы планируется начать в ближайшие месяцы и завершить летом 2026 года.

Девелопер планирует сделать двор нового дома вот таким роскошным. Посмотрим, как это будет выглядеть в реальности. Фото: Merko Kodud

«На сегодняшний день мы завершили строительство более двух третей жилых домов в Уус-Веэренни. Общественное городское пространство, основанное на идеологии повторного использования и близости к природе, долгожданный детский сад и объекты, предлагающие разнообразные возможности для проведения досуга, созданные с учетом пожеланий сообщества, превратили Уус-Веэренни в действительно приятное место для жизни», - описал развитие квартала менеджер Merko Kodu Индрек Тарто.