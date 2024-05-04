Двое мужчин незаметно проникли в класс и напугали учеников: руководство школы пыталось умолчать о случившемся?

Испуганные дети ведут себя очень тихо – всего три дня назад в Финляндии произошла стрельба в школе. Около девяти часов утра один из учеников находит в здании школы директора и рассказывает ей, что произошло. Чуть позже две ученицы показывают директору снятый на телефон видеоролик о том, что происходило в классе... и (якобы) их за это отчитывают, поскольку по внутренним правилам школы съемка в классе запрещена.