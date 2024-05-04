Пятница, 5 апреля. На часах 8.40. Полный класс школьников ждут своего учителя музыки, который опаздывает. Вместо учителя в класс входят двое нетрезвых мужчин. Они барабанят по клавишам пианино, возятся с компьютером учителя и спрашивают, будут они начинать урок. Затем один из них выключает свет.
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Двое мужчин незаметно проникли в класс и напугали учеников: руководство школы пыталось умолчать о случившемся?
Испуганные дети ведут себя очень тихо – всего три дня назад в Финляндии произошла стрельба в школе. Около девяти часов утра один из учеников находит в здании школы директора и рассказывает ей, что произошло. Чуть позже две ученицы показывают директору снятый на телефон видеоролик о том, что происходило в классе... и (якобы) их за это отчитывают, поскольку по внутренним правилам школы съемка в классе запрещена.