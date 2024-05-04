Все для человека: развитие городка Теллискиви продолжается

«Наша цель – озеленить Теллискиви и предложить высокое качество жизни как людям, заглянувшим сюда, так и работающим здесь компаниям», - сказал менеджер по развитию Теллискиви Ало Киппасто. Парковая зона площадью почти 5000 м² откроется в начале июля. Это первая парковая зона, построенная в Теллискиви, но в ближайшие годы этот район пополнится несколькими зелеными, парковыми и развлекательными зонами.

Ландшафтную архитектуру Теллискиви создали ландшафтные архитекторы VÄLI Кристиан Нигул, Кади Нигул, Кадри Уусен и Катарина Лепику. По словам Кристьяна Нигула, основная идея состоит в том, чтобы создать центральную улицу квартала со стороны Балтийского вокзала и в дальнейшем продолжить ее через здание М.

Центральная часть соединит по диагонали меньшие островки для игр и отдыха. Один из островков представит собой большую площадь, предоставляющую возможность для проведения различных мероприятий. Зеленые зоны с многогранными и многовидовыми цветущими однолетними растениями создадут приятную среду как для людей, так и для животных - например, для кроликов, насекомых - например, для бабочек, и микроорганизмов. Планируя дождевые оттоки, архитекторы внесли свой вклад в необходимый круговорот воды: дождевой водой таким образом можно управлять, и растения, и другие живые организмы получают воду, необходимую им для жизни.

По словам Киппасто, Теллискиви является важным центром экономического, культурного и социального развития. «Развивая уже сложившуюся бизнес-среду, мы способствуем развитию всего района, создаем больше возможностей для передвижения и зеленых зон, что способствует улучшению здоровья, производительности и благополучия людей. Разнообразие способов передвижения поддерживается хорошим сообщением общественного транспорта в районе, а также велосипедными и пешеходными дорожками», - отметил Киппасто.