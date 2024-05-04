Закрывается единственный в Эстонии молодежный центр добровольного лечения зависимости

По словам руководителя центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Алёны Курбатовой, сложное финансовое положение государства не позволило найти около миллиона евро в год, необходимых для поддержания работы молодежного центра Torujõe noortekodu в Кохтла-Ярве.

По словам Курбатовой, становится все труднее найти семьи, которые добровольно согласились бы отправить своих проблемных детей на перевоспитание, то есть заполнить 16 мест в молодежном центре становилось все сложнее. TAI продолжает финансировать услуги закрытых учреждений для детей, то есть деньги выделяются учреждениям, в которые детей направляют по решению суда.