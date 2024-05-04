Стрельба в пригороде Парижа: шестеро раненых, один погибший

Нападение произошло на стоянке возле Культурного центра Севран между Парижем и аэропортом Шарль де Голль около 23.45.

Прибывшая на место полиция обнаружила четырех раненых, один из которых вскоре скончался. Трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщил источник в полиции.

Позже еще трое человек были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

По данным источника в полиции, на парковку приехали два человека на машине, один вышел и открыл огонь. После этого нападавшие скрылись.

Мэр Севрана Стефан Бланше заявил, что, вероятно, это было сведение счетов, связанных с торговлей наркотиками.