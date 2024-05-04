Аномалия Регион России заметает снегом: люди оказались в снежном плену, десятки тысяч домов остались без электричества

В ночь на 4 мая Свердловскую область накрыл снегопад и ледяной дождь с порывами ветра до 21 метра в секунду. Ветер свалил деревья, мокрый снег налип на провода, часть линий электропередач обледенела.

В Свердловской области начались перебои с электричеством из-за аномального майского снегопада



После снегопада в ночь на 4 мая несколько населенных пунктов Свердловской области остались без электричества, в том числе Дегтярск, Ревда и Первоуральск.



В компании «Россети-Урал»… pic.twitter.com/HNU3KolNhX — Дождь (@tvrain) May 4, 2024

Как сообщает прокуратура региона, без электричества остались 74 000 человек. По данным ведомства, электроснабжения нет в 24 населенных пунктах, в том числе в Дегтярске, Ревде, Полевском, Первоуральске, Новоуральске, Сысерти и поселке Горный Щит в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Жители Свердловской области из-за снегопада встретили майские праздники по-новогоднему. Снег в мае там не выпадал уже 20 лет. Задекабрилоpic.twitter.com/sFAX2wfpgT — Новости. Как есть (@nourlnews) May 4, 2024

В компании «Россети-Урал» заявили, что таких повреждений электросетей в регионе не было в последние 20 лет. По данным энергетиков, повреждены полсотни линий электропередач.

Вот такой снег выпал в Свердловской области. Ничего себе! Май, называется... pic.twitter.com/2YYvWZ3SlF — Пристальный взгляд (@Vzgljad) May 4, 2024