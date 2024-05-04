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Аномалия Регион России заметает снегом: люди оказались в снежном плену, десятки тысяч домов остались без электричества

rus.postimees.ee
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Фото: Pixabay

В России на Урале сегодня наблюдается аномально сильный снегопад: десятки тысяч людей остались без электричества, трассы закрыты для движения и водители оказались в снежном плену.

В ночь на 4 мая Свердловскую область накрыл снегопад и ледяной дождь с порывами ветра до 21 метра в секунду. Ветер свалил деревья, мокрый снег налип на провода, часть линий электропередач обледенела.

Как сообщает прокуратура региона, без электричества остались 74 000 человек. По данным ведомства, электроснабжения нет в 24 населенных пунктах, в том числе в Дегтярске, Ревде, Полевском, Первоуральске, Новоуральске, Сысерти и поселке Горный Щит в Чкаловском районе Екатеринбурга.

В компании «Россети-Урал» заявили, что таких повреждений электросетей в регионе не было в последние 20 лет. По данным энергетиков, повреждены полсотни линий электропередач. 

По сведениям местного портала Е1, высота снежного покрова в некоторых районах превысила 15 сантиметров. Также портал пишет о пробках и затрудненном движении на трассах в области. На нескольких из них ограничили движение грузового и междугороднего пассажирского транспорта.

Ночью в снежном плену на трассе Пермь – Екатеринбург оказались десятки автомобилей, некоторым водителям пришлось ночевать на трассе.

По прогнозам синоптиков, снег в южной половине Свердловской области будет идти до вечера субботы. Ожидается, что циклон, который принес осадки, переместится в Пермский край.

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