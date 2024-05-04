В России на Урале сегодня наблюдается аномально сильный снегопад: десятки тысяч людей остались без электричества, трассы закрыты для движения и водители оказались в снежном плену.
Аномалия ⟩ Регион России заметает снегом: люди оказались в снежном плену, десятки тысяч домов остались без электричества
В ночь на 4 мая Свердловскую область накрыл снегопад и ледяной дождь с порывами ветра до 21 метра в секунду. Ветер свалил деревья, мокрый снег налип на провода, часть линий электропередач обледенела.
В Свердловской области начались перебои с электричеством из-за аномального майского снегопада— Дождь (@tvrain) May 4, 2024
После снегопада в ночь на 4 мая несколько населенных пунктов Свердловской области остались без электричества, в том числе Дегтярск, Ревда и Первоуральск.
В компании «Россети-Урал»… pic.twitter.com/HNU3KolNhX
Как сообщает прокуратура региона, без электричества остались 74 000 человек. По данным ведомства, электроснабжения нет в 24 населенных пунктах, в том числе в Дегтярске, Ревде, Полевском, Первоуральске, Новоуральске, Сысерти и поселке Горный Щит в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Жители Свердловской области из-за снегопада встретили майские праздники по-новогоднему. Снег в мае там не выпадал уже 20 лет. Задекабрилоpic.twitter.com/sFAX2wfpgT— Новости. Как есть (@nourlnews) May 4, 2024
В компании «Россети-Урал» заявили, что таких повреждений электросетей в регионе не было в последние 20 лет. По данным энергетиков, повреждены полсотни линий электропередач.
Вот такой снег выпал в Свердловской области. Ничего себе! Май, называется... pic.twitter.com/2YYvWZ3SlF— Пристальный взгляд (@Vzgljad) May 4, 2024
По сведениям местного портала Е1, высота снежного покрова в некоторых районах превысила 15 сантиметров. Также портал пишет о пробках и затрудненном движении на трассах в области. На нескольких из них ограничили движение грузового и междугороднего пассажирского транспорта.
Утро 4 мая в Свердловской области. Местные украшают ёлки, лепят снеговиков и снова открывают горнолыжный сезон pic.twitter.com/mRFHxddLgm— Valder (@ValderXXX) May 4, 2024
Ночью в снежном плену на трассе Пермь – Екатеринбург оказались десятки автомобилей, некоторым водителям пришлось ночевать на трассе.
В Свердловской области сейчас аномальный майский снегопад...Поваленные деревья, занесённые снегом дороги и прочие плюшки- пряники... pic.twitter.com/2tXBTQkKGy— Журнал (@zhurnal_01) May 3, 2024
По прогнозам синоптиков, снег в южной половине Свердловской области будет идти до вечера субботы. Ожидается, что циклон, который принес осадки, переместится в Пермский край.
❄️В Свердловской области почти 80 тысяч человек остались без электричества из-за снегопада— bbcrussian (@bbcrussian) May 4, 2024
На Екатеринбург и Свердловскую область обрушился снегопад. По данным российского Минэнерго из-за непогоды без электричества в регионе осталось около 79 тысяч человек.
Из-за обрыва и… pic.twitter.com/Ycn3HgNU6Z