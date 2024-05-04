ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД Уровень безработицы в Эстонии на одну пятую выше, чем в среднем по еврозоне

Перевод: Анита Авакова

В целом в годовом исчислении показатель по ЕС остался неизменным, а в месячном исчислении снизился на 0,1 процентного пункта до 6%, свидетельствуют данные Eurostat.

По оценкам Eurostat, в марте в ЕС насчитывалось 13,3 миллиона безработных, из них 11,1 миллиона - в еврозоне. По сравнению с февралем число безработных сократилось на 74 000 человек в ЕС и на 94 000 в еврозоне. По сравнению с мартом 2023 года число безработных увеличилось на 175 000 человек в ЕС и сократилось на 51 000 в еврозоне.

Почти 2,9 миллиона безработных в ЕС составляли молодые люди в возрасте до 25 лет, из них почти 2,3 миллиона - в еврозоне. По сравнению с февралем уровень безработицы среди молодежи снизился на 0,3 процентных пункта до 14,1% в еврозоне и на 0,1 процентных пункта до 14,6% в целом по ЕС. Число безработных молодых людей сократилось на 11 000 в ЕС и на 30 000 в еврозоне. Однако по сравнению с мартом 2023 года рост составил 150 000 и 36 000 соответственно.

Уровень безработицы среди женщин в ЕС и еврозоне в прошлом месяце остался неизменным и составил 6,4% и 7% соответственно. Уровень безработицы среди мужчин как в еврозоне, так и в ЕС снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5,7% в ЕС и шесть процентов в еврозоне.

Согласно данным Eurostat, уровень безработицы в Эстонии в марте вырос на 0,1 процентного пункта в месячном исчислении до 7,8%, а в годовом исчислении - на 2,1 процентного пункта. Доля безработных молодых людей осталась на уровне 16,2% в месячном исчислении по сравнению с 11,6% годом ранее.

Уровень безработицы среди мужчин в Эстонии составил 7,9%, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в феврале, и на два процентных пункта выше, чем в марте 2023 года. Уровень безработицы среди женщин в марте был стабилен и составил 7,7%, но в годовом исчислении вырос на 2,1 процентных пункта.