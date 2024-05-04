ГАЛЕРЕЯ Куперьяновцы соревновались друг с другом в 11-километровом марш-броске

Всего в марш-броске участвовало 18 групп, из которых 11-километровый путь быстрее всех преодолела группа роты боевого обеспечения.

Победители преодолели дистанцию ​​за 1 час 37 минут 36 секунд. На втором месте оказалась группа младших унтер-офицеров пехотной роты С, а на третьем - группа роты тылового обеспечения.

Младший сержант пехотной роты B Михкель Мяги рассказал, что быстрое преодоление дистанции требует от солдат большой выносливости. «Кому-то было тяжелее, кому-то легче. Пришлось изо всех сил стараться до конца, но в целом все были хороши и все финишировали», - сказал он.

Куперьяновский батальон 2-й пехотной бригады является одним из крупнейших учебных подразделений Сил обороны. Офицеры, унтер-офицеры и солдаты второй пехотной бригады обучаются пехотной, минометной, а также специальностям тылового обеспечения.