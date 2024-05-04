Департамент оборонных ресурсов пишет в ежегодном отчете, что о росте воли и готовности граждан к обороне свидетельствует число добровольно поступивших на срочную службу молодых людей, которое в прошлом году было рекордно высоким.
Число добровольно поступивших на срочную службу в прошлом году было рекордно высоким
Если в 2022 году добровольно на срочную службу поступило около 56 процентов молодежи, то в прошлом году этот показатель составил уже 61 процент. Гендиректор Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески сказала, что, хотя роль в этом росте сыграла и популярная возможность поступить на срочную службу вместе с друзьями и одноклассниками, могли быть и другие существенные факторы.
«В широком плане на добровольное прохождение срочной службы влияют как имидж Сил обороны, так и разъяснительная работы и понимание обществом структуры военной государственной обороны в Эстонии», - сказала Раннавески.