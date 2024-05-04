Число добровольно поступивших на срочную службу в прошлом году было рекордно высоким

Если в 2022 году добровольно на срочную службу поступило около 56 процентов молодежи, то в прошлом году этот показатель составил уже 61 процент. Гендиректор Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески сказала, что, хотя роль в этом росте сыграла и популярная возможность поступить на срочную службу вместе с друзьями и одноклассниками, могли быть и другие существенные факторы.