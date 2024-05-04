Вице-канцлер Линд: журналистика формирует общественное мнение

Перевод: Валерия Ермакова

«Журналисты и работники СМИ доносят правду до общественности, - сказал Линд на мероприятии в Сантьяго, столице Чили. - Они играют ключевую роль в распространении информации, о которой общество должно знать».

В этом году конференция фокусируется на журналистике, освещающей вопросы климата и окружающей среды. Линд отметила, что пресса играет ключевую роль в повышении осведомленности общества о климатическом и экологическом кризисе.

«Об антропогенном изменение климата постоянно спорят, хотя существует множество подтверждений, основанных на фактах, - сказала Линд. - Донося информацию до общественности, журналисты сыграли значительную роль в формировании экологической политики».

Ежегодно в рамках Всемирного дня свободы печати, также вручается премия ЮНЕСКО/Гильермо Кано. В этом году палестинские журналисты, освещающие события в Газе, получили награду за свою исключительную храбрость и стойкость. По данным Комитета по защите журналистов, за семь месяцев в секторе Газа были убиты около ста журналистов и работников СМИ.

Линд подтвердила готовность Эстонии защищать и поддерживать журналистов, чтобы они могли выполнять жизненно важную для общества работу. В этом году Эстония поднялась на две позиции до шестого места в рейтинге свободы прессы и вносит свой вклад в продвижение свободы СМИ, защиту журналистов и борьбу с дезинформацией через Коалицию за свободу СМИ.

Будучи сопредседателем Коалиции за свободу СМИ, Эстония помогает журналистам доносить до людей правдивую информацию. Эстония является сопредседателем с июля прошлого года. После недавнего присоединения Бельгии число членов коалиции увеличилось до 51.