ФОТО День полезных дел «Сделаем!» сегодня объединяет десятки тысяч человек по всей стране

На сегодняшний день на сайте «Сделаем!» зарегистрировано 1087 толок, в том числе 231 толока, посвященная водной безопасности, 181 толока по созданию учебных садов-огородов, а также множество толок на тему культурного богатства. Помощники нужны по всей Эстонии, и так как многие толоки «Сделаем!» запланированы на более поздние даты, все еще можно на них зарегистрироваться. Впервые в истории Дня полезных дел за толоками можно следить благодаря прямой трансляции из студии «Сделаем!».

По словам руководителя Дня полезных дел «Сделаем!» Хенрика Рааве, сегодня во всех уголках Эстонии проходит насыщенный работой день. «Вчера мы выслали последние рекомендации по проведению толок их организаторам. Погода также, кажется, благоприятствует нашему совместному предприятию и хорошо подходит для работ по обеспечению водной безопасности, созданию богатых биоразнообразием учебных садов и других видов деятельности на толоках», - сказал Рааве. Он добавил, что многие толоки проходят более оживленно благодаря так называемым культурным перекусам, а за тем, как проходит День полезных дел «Сделаем!», можно следить в прямом эфире на сайте.