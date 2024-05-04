Сегодняшний всеэстонский День полезных дел «Сделаем!» проходит при участии по меньшей мере 17 000 человек - фактическое количество участников станет известно к концу дня и будет значительно выше.
ФОТО ⟩ День полезных дел «Сделаем!» сегодня объединяет десятки тысяч человек по всей стране
На сегодняшний день на сайте «Сделаем!» зарегистрировано 1087 толок, в том числе 231 толока, посвященная водной безопасности, 181 толока по созданию учебных садов-огородов, а также множество толок на тему культурного богатства. Помощники нужны по всей Эстонии, и так как многие толоки «Сделаем!» запланированы на более поздние даты, все еще можно на них зарегистрироваться. Впервые в истории Дня полезных дел за толоками можно следить благодаря прямой трансляции из студии «Сделаем!».
По словам руководителя Дня полезных дел «Сделаем!» Хенрика Рааве, сегодня во всех уголках Эстонии проходит насыщенный работой день. «Вчера мы выслали последние рекомендации по проведению толок их организаторам. Погода также, кажется, благоприятствует нашему совместному предприятию и хорошо подходит для работ по обеспечению водной безопасности, созданию богатых биоразнообразием учебных садов и других видов деятельности на толоках», - сказал Рааве. Он добавил, что многие толоки проходят более оживленно благодаря так называемым культурным перекусам, а за тем, как проходит День полезных дел «Сделаем!», можно следить в прямом эфире на сайте.
Три фокус-темы Дня полезных дел этого года: в сотрудничестве со Спасательным департаментом внимание уделяется снижению рисков, связанных с водоемами вблизи домов, в рамках программы «Зеленая школа» создаются богатыми биоразнообразием учебные сады-огороды при детских садах и школах, а в рамках «Тарту 2024» толоки становятся филиалами культуры. Конечно же, каждый человек и сообщество сами решают, следовать ли фокус-темам и какая работа требует внимания именно на их толоке.
Команда «Сделаем!» подчеркивает важность соблюдения техники безопасности во время толок, включая меры по обеспечению пожарной и водной безопасности, а также надзор за маленькими детьми, участвующими в работе. При обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на него, нельзя к нему прикасаться - следует оградить его местонахождение и немедленно сообщить о находке в Спасательный департамент по телефону 112. Об открытых люках и других опасных объектах просим сообщать по телефону 1247.
Этой весной, уже 17-ый год подряд, День полезных дел «Сделаем!» вновь вдохновляет десятки тысяч человек по всей Эстонии объединить усилия и внести свой вклад в улучшение жизни в родных краях. День полезных дел «Сделаем», или Teeme Ära talgupäev, проводится в нынешнем формате в 15-ый раз и вырос из масштабной уборки всей территории Эстонии в 2008 году и последующего за ней всеэстонского мозгового штурма 2009-го года.
Организаторы Дня полезных дел «Сделаем!» в этом году: Эстонский фонд природы, Эстонское движение деревень «Родной край» и образованная ими сеть. Спонсоры и партнеры мероприятия: Министерство внутренних дел, Спасательный департамент, Фонд Зигрид Раусинг, Dentsu, Bauhof, Nordic Hotel Forum, программа «Зеленая школа» при Тартуском доме природы, Органический центр Эстонского университета естественных наук, Таллиннская программа городских образовательных садов, Министерство культуры, Фонд «Тарту 2024» и прочие.