Главного кандидата от немецких социал-демократов в Европарламент жестко избили в Дрездене

Перевод: Валерия Ермакова

По данным немецкой газеты Bild, у Экке множественные переломы, и после нападения он находился без сознания. «Вероятно, ему придется остаться в больнице на всю следующую неделю», - сказал Bild глава СДПГ в Саксонии Хеннинг Хоман. Также, по данным СДПГ, из-за нападения политику придется сделать операцию.

По словам Хомана, внезапно появились трое или четверо неизвестных и начались оскорблять группу гомофобными высказываниями, а затем напали на нее.

Полиция Саксонии подтвердила инцидент агентству Reuters. По данным СДПГ, другие члены партии, которые расклеивали предвыборные плакаты, также подвергались преследованиям, запугиваниям и оскорблениям.

По данным полиции, вчера вечером в той же части города нападению подвергся и 28-летний помощник предвыборной кампании «зеленых». Полиция предполагает, что это были одни и те же четверо преступников.

«Наша команда была атакована группой из четырех человек всего в нескольких метрах от места, где произошло избиение господина Экке. Они также ударили нашего помощника по лицу. Он не получил серьезных травм и смог вернуться домой после получения необходимого лечения в машине скорой помощи», - сказал Bild депутат бундестага от «зеленых» Валентин Липпман.

Хоман и сопредседатель СДПГ в Саксонии Катрин Мишель назвали нападение тревожным сигналом для всех в стране. «Наши демократические ценности подвергаются нападкам», - добавили они.

Министр труда Германии Хубертус Хайль (СДПГ) также осудил нападение. «Я зол и шокирован этим актом насилия, который также является покушением на демократию», - написал он в X.

Лидер «зеленых» Рикарда Ланг выразила аналогичные чувства в своем посте: «Насилие во время избирательной кампании - это нападение на демократию и, следовательно, на всех нас. Мои мысли и полная солидарность с Маттиасом Экке».

Также вчера на улице Эссен после партийного мероприятия подверглись нападению депутат бундестага от «зеленых» Кай Геринг и его коллега по партии Рольф Флисс.