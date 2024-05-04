Как давно Зеленский находится в базе розыска, тоже неизвестно.

В декабре 2023 года МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в совершении террористических актов четырем украинским военачальникам, включая Кирилла Буданова. СК считает их причастными к атакам дронов на российские объекты.

Кроме того, Буданова обвинили в России в создании террористического сообщества, совершенном группой лиц теракте, хранении оружия и взрывчатки. По этим обвинениям Буданов был заочно арестован в апреле 2023 года.