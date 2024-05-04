МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. На информацию в базе розыска обратило внимание «РИА Новости», пишет «Медуза».
Не уточняется, по какому уголовному делу разыскивается президент Украины.
Как давно Зеленский находится в базе розыска, тоже неизвестно.
В базу розыска добавлен также бывший украинский президент Петр Порошенко.
В декабре 2023 года МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в совершении террористических актов четырем украинским военачальникам, включая Кирилла Буданова. СК считает их причастными к атакам дронов на российские объекты.
Кроме того, Буданова обвинили в России в создании террористического сообщества, совершенном группой лиц теракте, хранении оружия и взрывчатки. По этим обвинениям Буданов был заочно арестован в апреле 2023 года.